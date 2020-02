Irina Shayk quedó con el trasero en el aire

La rusa llegó bien a la fiesta, pero parece que salió mal, o no tan presentable cuando se subió al vehículo para partir...

Parece que la fiesta se descontroló y los paparazzis captaron en un mal momento a la modelo rusa, Irina Shayk, ex pareja de Bradley Cooper. Según el fotógrafo de Grosby Group, ésta salía del famoso “Universal Brits after party”, y aunque intentó esconderse, no lo logró al final.

Lamentablemente a su salida pareciera que la rusa estaba un “poquito” pasadita de copas.

Al subirse a la camioneta Irina dejó, con o sin querer, todo su trasero al aire y expuso el pequeño short negro que llevaba debajo de su camisa maxi.

La modelo compartió un vídeo en Instagram en donde aparece bailando junto a varios hombres, amigos, pero de momento se desconoce si esta es la misma fiesta a la que se refiere el paparazzi. Aunque en su post ella asegura que en la fiesta del vídeo estuvo junto a Riccardo Tisci, que se cree puede ser el mismo hombre que aparece en la imagen del paparazzi.