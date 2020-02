Así fue la historia de Danna Paola y Eleazar Gómez

La polémica pareja volvió a dar de qué hablar pese a que su relación terminó hace años

Danna Paola está pasando por el mejor momento de su carrera, no solo hizo un gran papel en el reality show La Academia, también acaba de revelar que la serie Élite volverá a Netflixen marzo, y por si fuera poco su más reciente sencillo, “Sodio”, fue un éxito. Y fue este último tema lo que revivió uno de los romances más polémicos que ha tenido, el relacionado con el cantante Eleazar Gómez. Aquí te contamos la historia que circula en redes sociales.

Cuando ambos protagonizaron la telenovela Atrévete a Soñar los rumores de una relación no tardaron en surgir, sin embargo él tenía 23 y ella solo 14. Según rumores, mantuvieron la relación en secreto por la diferencia e edad. Corría el año 2010 y la carrera de la actriz apenas iba a despegar.

La relación se destapó a partir de unas fotografías que salieron a la luz, según el hilo de Twitter que se hizo viral, el actor trató de convencer a todos que se trataba de un fotomontaje. Sin embargo se siguieron viendo.

Para el año 2010, eran novios en secreto. Sin embargo no tardaron en aparecer fotos de ellos juntos.

Eleazar intentó hablar con los medios diciendo que eran fotomontajes y demás cosas, pues a él no le convenía que los relacionaran de esa manera siendo Danna menor de edad.

Danna Paola protagonizó Wicked en 2013, la relación en este tiempo se tambaleó cada vez más hasta que en 2016 terminó, luego de constantes peleas que era captadas por los medios y cuadros de celos por parte de él.

Recientemente Eleazar lanzó una canción titulada “No me puede olvidar” en donde no solo usó una modelo idéntica a Danna Paola, sino también menciona en un verso: “yo no soy pablo y tu no eres Ariana pero no quedemos con las ganas”, que muchos fans relacionaron con la canción de Danna titulada “Oye Pablo”.

Sin duda Danna ha sido relacionada con diferentes famosos, pero sin duda el romance que tuvo con el también cantante ha sido uno de los más escandalosos.