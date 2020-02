Cada vez hay más estudiantes con necesidad alimenticia en SMCC

La próxima semana el colegio de Santa Mónica proveerá alimentos saludables a precios asequibles y donará cientos de alimentos para los alumnos con mayor necesidad.

María Martínez, consejera del centro latino en el Colegio Comunitario de Santa Mónica (SMCC), ha sido testigo de la necesidad que tienen algunos de sus estudiantes.

“Tenemos un closet [de comida] y empezamos a darnos cuenta que cada vez llegaban más estudiantes con necesidad alimenticia”, contó Martínez.

El colegio de Santa Mónica sirve aproximadamente 31,500 estudiantes de los cuales el 40% son de origen latino. Del total, solamente el 10% son residentes de la ciudad de Santa Mónica y varios llegan de áreas tan lejanas como Lancaster o San Bernardino.

“Muchos estudiantes participaban en el programa de comida gratis en sus secundarias y una vez que se gradúan y llegan aquí no encuentran la misma ayuda”, añadió Lizzy Moore, presidenta de Santa Monica College Foundation. “Algunos estudiantes pasan de 8 a 10 horas en la escuela y no tienen muchas opciones en cuanto a comida”.

Recientemente estudiantes del colegio participaron en una encuesta donde el 54% dijo que habían enfrentado inseguridad alimenticia en los últimos 30 días.

Por esta razón, Moore decidió ayudar a la población estudiantil del colegio y a partir de la próxima semana cientos de estudiantes de la escuela tendrán menos preocupaciones en cuanto a su alimentación. Esto es gracias a una iniciativa que proveerá alimentos saludables a precios asequibles y donará cientos de alimentos para los estudiantes con mayor necesidad.

Santa Monica College Foundation se ha asociado con la empresa social de Los Ángeles Everytable para proveer comida saludable, accesible y asequible para todo el campus mediante el primer Everytable Lounge.

“Los precios de la comida oscilan entre 4.50 dólares a 8 dólares”, dijo Moore.

Pero lo mejor de esta asociación es que a cambio de obtener un espacio libre de cobro de renta en el Center for Media and Design, un campus satélite del colegio localizado entre la calle Olympic y Colorado, Everytable donará 300 platos de comida para los estudiantes con necesidades alimenticias en el colegio.

Moore dijo que el Center for Media and Design fue escogido específicamente para esta iniciativa ya que alrededor del campus no hay acceso a comida saludable y asequible.

“Esta es la misma localidad donde se encuentra nuestra estación de radio KCRW [89.9 FM]”, indicó Moore.

Sam Polk, el fundador y CEO de Everytable dijo que este es una iniciativa que espera puedan continuar expandiendo a más colegios comunitarios y universidades.

Él dijo que cuando Moore se enteró que había una Everytable en la universidad Cal State LA, lo contactó para asociarse.

“Y en lugar de que paguemos renta estaremos donando comida a los estudiantes y de esta forma pueden recibir comida saludable”, dijo Polk. “Porque bien sabemos que en los colegios usualmente no hay muchas opciones de comida saludable”.

El CEO dijo que él piensa que la comida saludable es un derecho humano y no debería de ser un privilegio.

“Cuando yo iba al colegio no tenía mucho dinero y era muy difícil para poder comprarme comida”, contó Polk. “Con esta asociación creemos que estamos haciendo un gran trabajo para los líderes del futuro”.

Everytable esta por abrir una segunda localidad dentro del campus de CalState LA y pronto tendrá localidades en las universidades estatales de California, Dominguez Hills, Fullerton y el colegio de Pomona. La universidad estatal de California, Northridge ya cuenta con un refrigerador saludable donde los estudiantes pueden comprar sus alimentos a precios asequibles.

En el colegio de Santa Mónica el único requisito que necesitan los estudiantes para acceder a la comida donada de Everytable es que demuestren su identificación de estudiante, dijo Moore.

Los anuncios de la iniciativa se harán a través del periódico escolar y otros medios sociales.

El Everytable Lounge en el Center for Media and Design tendrá su apertura oficial el 25 de febrero a partir de las 11:30 de la mañana. El centro esta localizado en 1660 Stewart St., en la ciudad de Santa Mónica.