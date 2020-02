Chipotle te da comida GRATIS si llevas puesta una camiseta de hockey

También tienes que hacer una compra de igual o mayor precio al producto que vas a pedir gratis

Si te gusta la comida mexicana, quizá deberías ir este viernes a Chipotle, ya que estará dando comida gratis en la compra de alguno de sus platillos de entrada, de acuerdo con USA Today.

La promoción se llama “Wear Your Hockey Jersey”, y darán un “compra uno, llévate otro gratis” en entradas y platillos para niños si vas al restaurante usando una camiseta de hockey. Es decir que, si no usas una camiseta de este tipo o si quieres la comida para llevar, no te harán válida la promoción.

Esta oferta es para celebrar la “Semana del Hockey en toda Norteamérica”, el cual es un evento que conmemora el momento en que el equipo profesional de hockey de Estados Unidos venció a la Unión Soviética el 21 de febrero de 1980.

Cabe señalar que Chipotle es patrocinador oficial de USA Hockey, que compite en los Juegos Olímpicos.

La promoción de ‘compra uno y llévate otro gratis’ está limitada a diez productos gratis por factura y está sujeta a disponibilidad.

Cada producto que te den gratis requiere que compres un platillo de igual o mayor valor, según se informó en el sitio oficial de Chipotle.

Recuerda que la promoción sólo estará disponible por el día de mañana, viernes 21 de febrero.

