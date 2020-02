Las 5 telenovelas más recordadas de Christian Bach

View this post on Instagram

Un dia como hoy hace 36 años se estrenaba la Telenovela #BodasDeOdio, producida por Ernesto Alonso para Televisa en el año de 1983. Es una historia original de Caridad Bravo Adams. Fue protagonizada por Christian Bach, Miguel Palmer y Frank Moro, con las actuaciones antagónicas de Rosario Gálvez, María Montaño, Antonio Medellín y Rafael Sánchez Navarro. ¿Te gustó esta Telenovela?