¡Ni a la banca! Luis Fernando Tena dejó fuera a Oribe Peralta para el duelo ante Xolos

El delantero tampoco estuvo convocado ante Cruz Azul

Luis Fernando Tena se jugará la vida el próximo viernes cuando las Chivas visiten a los Xolos de Tijuana en una aduana difícil en la que el ‘rebaño’ nunca ha podido ganar.

El entrenador ha intentado modificar su esquema para salvar el barco y una de sus decisiones desde el partido ante Cruz Azul fue no convocar al delantero Oribe Peralta, lo curioso es que para esta semana repitió la dosis, ya que el jugador tampoco estará disponible para el juego ante los de la frontera.

Todo se debe a una decisión técnica, ya que el ‘Hermoso’ no está lesionado y no habría impedimento para su ausencia, aunque todo parece indicar que con sus delanteros titulares disponibles, Tena considera que no necesita de los servicios del experimentado futbolista.

#CHIVAS 🐐🇫🇷 Chivas llegó al aeropuerto en silencio sin dar ninguna declaración.

🚨 NOVEDADES 🚨

📌 Jesús “Chapo” Sánchez listo para regresar al once inicial.

📌 Oribe Peralta no realizó el viaje. 🎥 @pedrinho_777 #HC2020 | #LigaBBVAMX pic.twitter.com/KT7NPapQYT — Historia Chivas (@Historia_Chivas) February 20, 2020

Oribe fue utilizado durante las ausencias de José Juan Macías y Alexis Vega por lesión, así como de Ronaldo Cisneros por expulsión, anotó un gol de penal ante Atlético San Luis, pero contra Tigres lució mal y fue muy criticado por una falla que tuvo en el encuentro.