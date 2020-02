¡El karma le cobró la factura a los Tigres en El Salvador! Carlos Salcedo llamó “muerto de hambre” a delantero del Alianza

Los regiomontanos fueron a todo menos jugar fútbol

A Carlos Salcedo se le pasaron las palabras durante el encuentro de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf frente a Alianza de El Salvador. El defensa central agredió verbalmente a los jugadores del equipo rival despectivamente y hoy lo acusaron.

OJO Oswaldo Blanco, jugador del Alianza reveló que Carlos Salcedo lo llamó 'muerto de hambre' en el juego de ayer de Concachampions. "Ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí, yo no le contesté”, dijo el delantero colombiano de.https://t.co/B8usu1Xo9c pic.twitter.com/zoRF7J5Xe5 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 20, 2020

“Son cosas extra futbolísticas, que yo no tengo que contestar… ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí, yo no le contesté. Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios y él es dueño de la justicia”, declaró Blanco para el ‘Diario1’.

Los Tigres salieron muy raspados de Centroamérica en partido que lo tenían casi en la bolsa, los rivales les dieron una lección en la cancha y tal parece que también moralmente.