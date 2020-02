Los 10 mejores vehículos del 2020

Vemos muchos vehículos extraordinarios en la pista de pruebas de Consumer Reports. Nuestros autos favoritos representan lo mejor de lo mejor. Seleccionamos estos automóviles porque sobresalieron entre cientos de modelos actuales calificados por CR y fueron respaldados por datos de encuestas de cientos de miles de nuestros miembros. Estos vehículos tienen algunas de las puntuaciones generales más altas en sus categorías, tomando en cuenta las pruebas en la carretera, la confiabilidad, la satisfacción del propietario y la seguridad.

Al seleccionar a nuestros favoritos, solo consideramos los modelos recomendados por CR que vienen estándar con advertencia de colisión frontal (FCW) y frenado automático de emergencia (AEB) con detección de peatones. Este es el primer año que requerimos la detección estándar de peatones para calificar. Esta característica funciona con el AEB para detectar cuando hay personas en el camino de un auto y el conductor pueda frenar automáticamente, si es necesario. Creemos que todas estas funciones tienen el potencial de salvar vidas y no deberían costar más como parte de un paquete de opciones.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informa que hubo 6,283 muertes de peatones por accidentes de tránsito en 2018, la mayor cantidad desde 1990.

“Los estudios y nuestras propias pruebas han demostrado que los sistemas de detección de peatones pueden ayudar a frenar esta trágica tendencia”, dice Jake Fisher, director principal de pruebas automovilísticas de Consumer Reports. “Agregamos este requisito para ayudar a que esta característica sea común”.

CR otorga puntos adicionales a la puntuación general a los modelos que tienen FCW, AEB, detección de peatones y advertencia de punto ciego (BSW) como equipo estándar en todas las versiones.

Los mejores autos se enlistan por rango de precio. Después de revisar nuestra lista, contesta la encuesta más adelante para decirnos qué auto es más probable que compres.

Menos de $25,000

Auto pequeño: Toyota Corolla

El Corolla es sin duda el coche más nuevo que puedes conseguir por su precio en el segmento de autos pequeños. Es espacioso para ser un sedán compacto, eficiente (33 mpg en general en nuestras pruebas) y viene con tecnología estándar de seguridad avanzada. Cada Corolla tiene FCW, AEB con detección de peatones, advertencia de cambio de carril (LDW), asistencia de mantenimiento de carril (LKA), control de velocidad adaptable (ACC) y luces altas automáticas, impresionante por el precio. Y el nuevo Corolla ha mejorado su dinámica de conducción, tomando las curvas con mayor habilidad que su predecesor, gracias a una dirección bien ponderada y a una inclinación limitada de la carrocería. Eso no viene a expensas de la calidad de conducción porque el Corolla ofrece una excelente amortiguación en los baches. El carro está disponible en diversas opciones, con versiones básicas, variaciones deportivas con 30 caballos de fuerza adicionales, un hatchback (con puerta trasera) y un híbrido de 48 mpg.

$25,000 a $35,000

SUV pequeño: Subaru Forester

El Subaru Forester encabeza la categoría de los pequeños SUV por su combinación de diseño práctico, alta satisfacción del propietario e impresionante ahorro de combustible. Es uno de los SUV de mejor conducción en la categoría que absorbe de manera impresionante las imperfecciones de la carretera. Su manejo es receptivo, con menos balanceo de la carrocería y una dirección más rápida en las curvas que el Forester de la generación anterior. El diseño cuadrado sobresale en un mundo de SUV elegantes, pero la forma del Forester ofrece beneficios, como un fácil acceso, asientos a la altura de la cadera y grandes ventanas que brindan amplia visibilidad. Además, el ahorro de combustible es impresionante con 28 mpg en general, poniéndose a la par con el Honda CR-V con el mejor millaje de cualquier SUV pequeño que no sea diésel o híbrido.

Híbrido: Toyota Prius

El Prius ha sido 17 veces uno de nuestros favoritos, más que cualquier otro modelo. El vehículo alcanzó 52 mpg en general en nuestras pruebas, lo que lo convierte en un abanderado de la eficiencia híbrida. Alcanzó 43 mpg en nuestra prueba de conducción en la ciudad y 59 mpg en la carretera. La versión enchufable del Prius Prime proporciona un millaje aún mejor para los conductores que pueden recargar a menudo la batería para hacer uso de 22.5 millas de energía eléctrica solamente. Aun así, el Prime alcanza 50 mpg cuando funciona como un híbrido regular y tiene un alcance total líder en su clase de 590 millas. A pesar de sus complejos sistemas de propulsión, los modelos Prius tienen un historial envidiable de confiabilidad. La cabina tiene algunas peculiaridades de diseño, como la extraña ubicación de los indicadores en el centro del tablero. Pero ayudan a que el Prius se sienta como algo realmente diferente cuando estás sentado en su interior. En última instancia, su gran sensibilidad y su probada confiabilidad hacen del Prius un éxito de ventas cada año y uno de los favoritos de CR.

Sedán mediano: Subaru Legacy

Como nuestro sedán mediano de mayor puntuación, el Legacy rediseñado establece el punto de referencia para su clase. Está en la cima o cerca de ella en la mayoría de las categorías de clasificación de CR y se distingue por una conducción sorprendentemente suave y una tracción en todas las llantas. Aunque el motor base ofrece una aceleración modesta, Subaru ofrece un motor turbo vigoroso que proporciona potencia adicional. El Legacy se siente como un coche sólido y sustancial. Con asientos delanteros que ofrecen una amplia gama de ajustes y un interior con mucho espacio para la cabeza, el Legacy se adapta a los conductores y pasajeros de los asientos delanteros y traseros con diferente tipo de cuerpo. La cabina tiene cómodos reposabrazos y una consola central bien diseñada con un recorte acolchado para la rodilla derecha del conductor. La amplia apertura del maletero facilita la carga y descarga y hay pocos sedanes mejores en ese sentido. El muy similar Outback tiene las virtudes del Legacy en un paquete más versátil y apto para el aire libre que es igualmente deseable.

$35,000 a $45,000

Gran Sedán: Toyota Avalon

El Avalon es con mucho el auto con mayor puntuación en la categoría de los sedanes grandes de CR y ofrece una rara combinación de amplitud, sofisticación y eficiencia. Se compara bien con los autos de marcas de prestigio que cuestan $20,000 más. El modelo alcanzó una puntuación casi perferta en comodidad de conducción en las pruebas de CR y tiene la mejor confiabilidad en la categoría. El Avalon tiene una cabina espaciosa y ricamente equipada con asientos delanteros amplios y cómodos y asientos traseros con generoso espacio para las piernas. El motor V6 del sedán, junto con una transmisión de ocho velocidades de cambio suave, proporciona una exuberante potencia. Sin embargo, aún más atractiva es la versión híbrida, con una eficiencia de combustible que normalmente se encuentra en un auto mucho más pequeño. CR midió 42 mpg en general, con 52 mpg en la carretera. Como la mayoría de los Toyota, el Avalon viene estándar con una serie de sistemas avanzados de seguridad, incluyendo la detección de peatones, FCW, BSW y AEB (velocidad en carretera). Consideramos que estos son sistemas de seguridad esenciales que deberían ser estándar en todos los modelos.

SUV mediano de tres filas: Kia Telluride

Un líder de clase innegable, el Telluride entró en el segmento de los SUV medianos como una bola de demolición, superando con un margen significativo a los competidores y líderes de larga trayectoria en la popular categoría de los SUV de tres filas. De hecho, su puntuación en las pruebas de carretera se encuentra entre las más altas de cualquier vehículo que CR haya probado recientemente. No obstante, este es un modelo de precio agresivo que ofrece una atractiva combinación de comodidad, funcionamiento, espacio y capacidad. Lo que hace que el Telluride sea tan impresionante es cómo se las arregla para hacerlo bien todo, desde su buena combinación de motor V6 y transmisión automática hasta sus controles elegantes y sencillos. Los asientos delanteros son amplios y acogedores para diferente tipo de cuerpos. Y el espacio para pasajeros en la segunda fila es generoso, con asientos que se deslizan e inclinan para brindar más acceso a una acogedora tercera fila. Este nuevo modelo, con su encanto y funcionalidad, es un éxito certificado.

Camioneta compacta: Honda Ridgeline

La innovadora Ridgeline reinventa lo que puede ser una camioneta moderna al combinar una experiencia de conducción única con funciones inteligentes y útiles. Tiene una conducción que rivaliza con la de un gran sedán, un manejo que supera al de otras camionetas y una cabina silenciosa y acogedora. El motor V6 ofrece una aceleración fuerte y suave y le da a la Ridgeline un mejor ahorro de combustible que la mayoría de las camionetas. La puerta trasera plegable o abatible hace que el acceso en la parte posterior sea muy fácil. Y un gran compartimento para almacenamiento con cerradura agrega versatilidad única para las aventuras de fin de semana. Numerosas actualizaciones para el 2020 aumentan el atractivo de la Ridgeline, incluyendo un conjunto de sistemas avanzados de seguridad que ahora son estándar en cada versión. Otras camionetas pueden ser más audaces, incluso más resistentes, pero ninguna es más sensible, refinada o fácil de usar.

$45,000 a $55,000

SUV mediano: Lexus RX

El Lexus RX fue pionero en la fusión de lujo de tamaño mediano a finales de la década de 1990 y continúa marcando la pauta en este popular segmento. La fórmula ganadora sigue siendo la misma: un tamaño de la época dorada, una potencia suave, abundantes comodidades y una probada confiabilidad. Comenzando en unos $45,000, el RX tiene un alto puntaje en nuestras pruebas de comodidad y sonido, superando a algunos rivales más caros. La experiencia de conducción tranquila complementa los amplios y cómodos asientos delanteros. Desearíamos que los controles de infoentretenimiento fueran menos frustrantes. Aun así, el Lexus tiene un alto rendimiento y un gran valor para los que buscan el lujo. El RX viene en diferentes versiones, incluyendo un híbrido extremadamente eficiente de 450 caballos de fuerza y un RX L de tres filas. Sea cual sea la versión que más se adapte a tu presupuesto y necesidades, el RX promete al conductor una experiencia de primer nivel y sin preocupaciones.

Auto deportivo: Toyota Supra

El legendario Supra hizo un regreso triunfal este año después de una ausencia de dos décadas y se distingue como un auto emocionante y entretenido. Este nuevo coupé deportivo de dos asientos, coproducido por BMW, se destaca por ofrecer un equilibrado pero estimulante rendimiento. La aceleración de su motor turbo de seis cilindros supera a la de algunos vehículos potentes con motor V8. Sin embargo, el ahorro de combustible del Supra se acerca más al de un sedán más suave. La dirección aguda del Supra y el manejo receptivo hacen que sea un placer conducir este auto en nuestra pista de pruebas. El ajuste de la suspensión refinada es un punto culminante que distingue al Supra de sus rivales, incluyendo el BMW Z4. Como muchos grandes deportivos, el Supra ha comprometido la visibilidad exterior y la rigidez de la conducción. Pero la experiencia de conducción en general es tan suntuosa que los entusiastas del rendimiento podrían pasar por alto esos problemas.

Vehículo eléctrico (EV): Tesla Model 3

El modelo 3 de Tesla demuestra que los vehículos eléctricos pueden desafiar a los sedanes de lujo convencionales ofreciendo un rendimiento vigoroso con un toque de alta tecnología. Cuenta con una rápida aceleración que se produce casi en silencio, con una potencia instantánea disponible para rebasar a cualquier velocidad y con ímpetu suficiente para empujar al conductor de vuelta al asiento. El excelente manejo y la dirección rápida y precisa lo hacen sentir como un auto deportivo. El modelo 3 tiene una excelente visibilidad y un interior austero dominado por una pantalla táctil flotante de 15 pulgadas con muchos controles. Su impresionante rendimiento en la carretera solo se ve disminuido por la rigidez de la conducción y el notable ruido del viento. Pero su largo alcance de 250 a 330 millas (dependiendo de la versión) y sus credenciales ecológicas compensan esos inconvenientes.

Nota del editor: Este artículo salió en la edición de abril de 2020 de la revista Consumer Reports.

