Thalía a CNN es Español: “Regresar a la actuación sería un placer”

La cantante mexicana es una de las invitadas de la serie especial "En diálogo con Longobardi" del periodista argentino Marcelo Longobardi. También estarán Carlos Vives, Emilo Estefan, Fernando del Rincón y Érika de la Vega

Desde el pasado martes 18 de febrero el periodista argentino y conductor del programa “En dialogo con Longobardi”, Marcelo Longobardi, llegó a la ciudad de Miami a grabar una serie de entrevistas que se emitirán los domingos a partir del 1 de marzo de 9 pm a 10 pm ET.

En diferentes locaciones de Miami, Longobardi habló con el reconocido músico y productor cubano Emilio Estefan; el cantante y actor colombiano Carlos Vives; la actriz y cantante mexicana Thalía; el periodista y conductor de los programas que transmite CNN en Español, “Conclusiones” y “Fuentes confiables”, Fernando del Rincón; y la comunicadora venezolana Érika de la Vega.

Con su estilo peculiar, Longobardi profundizó en los aspectos menos conocidos de cada uno de ellos. Les adelantamos aquí algunas de frases más destacadas de cada una de las entrevistas con estas celebridades.

THALÍA

– “Regresar a la actuación sería un placer”.

– Sobre la muerte de su padre: “Por años pensé que mi beso había matado al hombre que amaba”.

– “Antes el latino tenía que cantar en inglés, ahora no”.

– Se emocionó al hablar sobre la violencia contra las mujeres en México: “No lo puedo entender. Es el momento de que eso cambie”.

– Sobre su enfermedad, Lyme: “Un día me despedí de mi marido, le dije que me estaba muriendo”.

EMILIO ESTEFAN

– “Viendo el racismo que hay en Estados Unidos, no estamos listos todavía para un presidente hispano”.

– “Cuando llegué a Miami, había lugares con carteles <<No perro, no negro, no cubanos>>.

– “En Sudamérica está lleno de infiltrados de Cuba y Venezuela”.

CARLOS VIVES

– “Los latinos hemos hecho un gran aporte a los Estados Unidos”.

– “Mi abuelo era fanático de Gardel”.

– “Soda Stéreo no va a pasar de moda”.

– “Me preocupa cuando los pobres se aburren de los ricos y los ricos de los pobres”.

– Sobre la disputa por el aborto en Colombia: “Hay que proteger a la mujer”.

– “Messi representa al jugador humilde que llega a la cumbre”.

– “Voy a volver actuar”.

– Sobre las guerrillas en Colombia: “Nos falta fortalecer los acuerdos de paz”.

FERNANDO DEL RINCÓN

– “Como migrante no sos de aquí, ni sos de allá”.

ÉRIKA DE LA VEGA

– “Mi nacionalidad es <<huye mientras puedas>>”.

– “Los venezolanos estamos buscando un futuro en otros países, lo que menos queremos es molestar”.

– Sobre Henrique Capriles, dirigente político y su expareja: “Soy la única en Venezuela que no puede hablar mal de su ex”.

– “En 2016 me anularon el pasaporte”.

– “Luis Chataing me hizo sentir que estaba bien ser rara”.

– “La mujer a los 40 es com una segunda adolescencia”.