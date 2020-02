Aprueban centro de detención migratorio en San Bernardino

Activistas dijeron que la comunidad terminará pagando las consecuencias.

Tras casi tres horas de escuchar argumentos a favor y en contra, la Junta de Planeación de Adelanto, en la zona desértica del condado de San Bernardino, aprobó la noche del miércoles 19 de febrero modificar el uso de la Instalación Comunitaria Desert View para convertirlo en un centro de detención migratorio.

Con una votación de 4-1, con el comisionado Jay Shawn Johnson votando en contra, la Junta permitió así que la cárcel de menor seguridad se convirtiera en el segundo centro de detención de inmigración en la ciudad, ambos centros operados por la empresa global Geo Group.

Según David Donahue, vicepresidente de servicios de seguridad de Geo Group, la modificación al permiso aprobado en 2011 por el concejo municipal de Adelanto resultará en la creación de 11 posiciones de empleo adicionales, y alrededor de 13,000 dólares en ingresos a la ciudad anualmente.

Donahue añadió que al recibir internos federales los empleados recibirán un aumento de sueldo de 34,000 dólares anualmente a más de 60,000 dólares anuales, lo que a su vez genera mas ingresos económicos a la ciudad.

“Esta modificación trae beneficios a la comunidad tales como la repavimentación de la calle Rancho Road de la avenida Mt View hasta la avenida Raccon con un costo de $1.3 millones. Además, instalaremos una barda de seis pies de alto en la periferia del centro con un valor de $700,000”, dijo Donahue. “Si este proyecto no fuese aprobado, la comunidad hubiera perdido empleos, e ingresos económicos”.

Donahue dijo que el centro, al igual que el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ofrecería los servicios establecidos por el gobierno federal, incluyendo información a los detenidos en su idioma para conocer sus derechos, atención médica, y trato digno.

“También construiremos áreas verdes con pasto artificial en donde los detenidos podrán jugar fútbol y otras actividades. Como parte de lo establecido, cada persona que llega a nosotros recibirá una revisión médica, incluyendo rayos X, exámenes de tuberculosis y de sangre; es aquí donde muchos se enteran de enfermedades crónicas,” dijo Donahue. “Todo esto sin costo”.

Actuando como portavoz de ICE, Donahue agregó que esta entidad no implementa redadas en las comunidades. Detalló que este centro no albergará a familias ni a menores no acompañados, y solo albergará a personas adultas, hombres y mujeres.

Sin embargo, los supuestos beneficios económicos que el centro generaría fueron catalogados por grupos que abogan por derechos del inmigrante como engañosos. Dijeron que al igual que el actual centro, en donde a la fecha han muerto siete personas bajo custodia de ICE y bajo la supervisión de Geo Group, será un campo de concentración.

“Solo porque alguien se beneficia económicamente no quiere decir que es correcto, esto es a costillas de alguien y ustedes deben preguntarse, quién realmente está pagando el precio”, dijo Mary Valdemar, durante la sección de comentarios públicos. “Nosotros estamos pagando el precio. Ya no quiero ver a líderes que se miran como nosotros tomando malas decisiones. Ya basta”.

Lizzeth Mendoza, coordinadora de la participación comunitaria de la Coalición de Justicia para el Inmigrante de Inland Empire, dijo que el aumento de camas en el centro representa que más personas serán encarceladas por mas largos periodos de tiempo.

“Si el Geo Group sale avante en su deseo de aumentar a 2,150 camas en todo California, más gente será mantenida detenida por largos períodos de tiempo, dañando a nuestras comunidades al crear trauma intergeneracional a las familias, devastación económica y pérdidas de empleo,” dijo Mendoza.

“Debido a que estas empresas hacen dinero por cada cama ocupada, eso se traduce al sobre encarcelamiento”, enfatizó.

Antes de iniciar la junta, grupos que apoyan al inmigrante efectuaron una vigilia para intentar persuadir a los comisionados. Durante la vigilia a cargo del Movimiento Ecumenico para la Integridad Humana, liderado por Hilda Cruz, los manifestantes lanzaron una oración al cielo por las almas de las siete personas que han fallecido en el centro de detención de Adelanto desde 2012:

Osmar Epifanio González-Gadba, Sergio Alonso López, Vicente Cáceres Maradiaga, Raúl Ernesto Morales Ramos, José Manuel Azurdia Hernández, Fernando Domínguez Valdivia y José Ibarra Bucio.

Los manifestantes intentaron en vano hacer lo que residentes de la comunidad rural de McFarland, en el condado de Kern, lograron la noche del martes: detener la modificación de dos prisiones a centros de detención migratorios propuesto por Geo Group.