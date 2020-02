Brenda Kellerman exige respeto a todas las mujeres que critican su look y su cabello chino

La actriz y modelo destacó que la mayoría de ataques hirientes que recibe vienen de mujeres, y a todas estas les pide más respeto

Brenda Kellerman es la esposa del actor Ferdinando Valencia y la madre del pequeño Tadeo. Ahora el nombre de la modelo y actriz está girando en el mundo del entretenimiento debido al mensaje que envió a través de sus redes sociales.

Kellerman exteriorizó que ha estado recibiendo ataques en redes sociales debido a su look, ya que hay mujeres que denigran su apariencia física, y en algunas ocasiones atacan su tipo de cabello chino.

La actriz ha hecho hincapié en que estas criticas negativas vienen de parte de mujeres, y debido a esto reflexionó que lo más importante es respetar, y que cuando las mujeres se respeten las unas a las otras, los hombres y la sociedad también las respetarán.

“A mi no me duele ni me sienta…Mira me entra por aquí y me sale por aquí tu comentario negativo“, dijo la modelo.

“Los comentarios feos casi siempre vienen de una una mujer. Es muy difícil que sea de un hombre. Yo tengo mi cabello chino, me encanta así. Si no me gustara me hubiera hecho un permanente. Si a ti no te gusta ese es tu problema”, destacó.

“No a todo el mundo le tiene que gustar mi look”, dice Kellerman, que tiene claro que los gustos de las personas son variados, pero esto no quiere decir que cualquiera puede tomarse el derecho de criticar para destruir.

“Tenemos que aprender a respetar”, exclama Brenda Kellerman, y añade: “Pero cómo quieren que nos respeten, si entre nosotras mismas no nos respetamos. Si nostras mujeres nos amamos, los hombres nos van a respetar”.

“Si no te gusta te quedas callado y listo”, concluye la esposa de Ferdinando Valencia. Aquí el vídeo con su declaración.