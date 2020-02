¡Gritos, berrinches y campeonatos! ‘Tuca’ Ferretti cumple 66 años de vida y 54 en el fútbol profesional

El entrenador de los Tigres está de fiesta en la jornada 7 del Clausura 2020

Ricardo Ferretti ha escrito su nombre en los libro de historia del fútbol mexicano desde su llegada como jugador al Atlas en la temporada 77-78. También porto los colores del Toros Neza, Monterrey, Toluca y los Pumas con quienes fue campeona en dos ocasiones.

“Desde que era muy niño mi papá, que era muy aficionado, me entrenaba y me fue preparando, después a los 12 años me llevó a una prueba para una categoría de 13 (con Botafogo) y gracias a Dios la pasé, fue formándome y hasta hoy, sigo sin parar”, recordó el entrenador brasileño.

‘Tuca’ cuenta con 7 títulos como entrenador, junto a ‘Nacho’ Trelles son los técnicos con más trofeos de la Liga MX. Su carrera en el banquillo se ha consagrado con los Tigres.