“New York, New York” cumple 35 años como himno indiscutible de la ciudad

Los inconfundibles compases de "New York, New York" y la legendaria voz de Frank Sinatra siguen sonando en las ruidosas calles de la Gran Manzana 35 años después de que se convirtiera en la canción oficial de la metrópolis

La etiqueta de himno de la ciudad le fue otorgada a “New York, New York” por el entonces alcalde de la ciudad Ed Koch, aunque en realidad la canción nunca llegó a formalizarse como tal, ya que no se aprobó una ley para ello, pero la afinidad del político por esa ella quedó clara cuando se escuchó en su propio funeral en 2013.

“Theme from New York, New York”, título formal de la canción que hoy cumple 35 años, nació con el objetivo de ser la banda sonora para una película de Martin Scorsese “New York, New York” (1977), pero acabó siendo mucho más.

En la actualidad, es la canción que se escucha al término de cada partido de béisbol de los Yankees, que suena cuando el dueño de un bar neoyorquino quiere avisar de que su establecimiento está a punto de cerrar, o con la que los neoyorquinos celebran el año nuevo en Times Square después del tradicional “Auld Lang Syne”. Compuesta por Johan Kander y Fred Ebb, los responsables de musicales como “Cabaret y Chicago”, inicialmente fue interpretada en la cinta de Scorsese por Liza Minnelli, pero tras el escaso éxito del largometraje fue Frank Sinatra quien llevó a “New York, New York” a lo más alto.

En octubre de 1978, el cantante, conocido como “La Voz”, probó suerte con la pieza en el icónico teatro Radio City Music Hall, donde fue recibida con entusiasmo, y en 1979 Sinatra decidió grabarla e incluirla en su álbum “Trilogy: Past Present Future” (1980). La canción, comentan los expertos, ha capturado el espíritu y la majestuosidad de Nueva York como ninguna otra. “Sinatra plasmó la grandilocuencia y el recalcitrante espíritu de la ciudad que nunca duerme”, ha dicho de “New York, New York” el escritor James Kaplan, autor del libro “Sinatra: The Chairman”.

Una de las razones por las que la canción se hizo tan popular en la Gran Manzana fue su carácter triunfante, que levantaba los ánimos de los neoyorquinos, que a finales de los 70 lidiaban con unas tasas elevadas de crimen e importantes problemas económicos.

Aunque Sinatra nunca vivió a tiempo completo en Nueva York, pese a haber comprado una de las suites del famoso Hotel Waldorf, la canción tenía un gran significado para el cantante, quien la llegó a describir como una de “las piezas de música más emocionantes de toda mi vida”, por encima de la mítica “My Way”. (‘New York, New York’) Describía su propio sentido de triunfo en relación a lo que había llegado a convertirse”, explica Kaplan.

La canción especialmente enganchó a los aficionados de los Yankees, que comenzaron a escucharla en su estadio al final de cada partido a partir del año 80, un momento en el que los neoyorquinos empezaban a ver la luz al final del túnel.

Durante una temporada, cuentan los especialistas, los programadores de música de los Yankees empezaron a poner la canción de Sinatra cuando se ganaba, y la de Minnelli cuando se perdía, hasta que este hecho fue mencionado a uno de los abogados del equipo de béisbol, que le puso freno de inmediato.

Pese a que “La Voz” fue quien llevó a la canción a la popularidad, ha sido Minnelli quien la ha cantado en algunas de las ocasiones más marcadas, como en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, o el primer partido que se jugó en Nueva York después de los atentados del 11S.

