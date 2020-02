¡No te ayudes compadre! Luis Fernando Tena dice que Xolos no merecía perder

Chivas sufrió mucho para sacar su segundo triunfo del Clausura 2020

Las Chivas de Guadalajara cortaron con una de sus peores rachas en el futbol mexicano jugando fuera de casa, pues después de casi una década, el Rebaño Sagrado volvió a ganar en el Estadio Caliente, al superar por la mínima diferencia a los Xolos de Tijuana.

🇲🇨 ¡GANÓ EL REBAÑO SAGRADO! 🇲🇨 Marcador final en el Estadio Caliente 🔥⚽️🐐 pic.twitter.com/4gZKcBBWCv — CHIVAS (@Chivas) February 22, 2020

Tras lo ocurrido en los 90 minutos, el técnico del cuadro rojiblanco, Luis Fernando Tena, destacó el triunfo de su equipo, pero también sorprendió por sus declaraciones en relación a los Xolos ya que consideró que merecían más.

“Hoy Tijuana no merecía perder por el gran esfuerzo del segundo tiempo, pero así es el futbol. Once contra once fuimos mejores que ellos y lo reflejamos en el marcador, aunque por momentos ellos tuvieron más que nosotros el balón. También es cierto que nosotros tuvimos más opciones para el 2-0 que no pudimos concretar”, dijo el técnico mexicano.

#LigaMX | Luis Fernando Tena, DT de Chivas, resaltó la labor de Xolos al acomodarse con un hombre menos. "El partido se tenía que ganar como sea", soltó. 📹: @_NataliaLeon_ #SomosONCE pic.twitter.com/CBr8kRiXa9 — ONCE Diario (@oncediariomx) February 22, 2020

Habla Luis Fernando Tena tras el triunfo de Chivas en Tijuana: – "Estando 11 contra 11 fuimos superiores. Cuando se quedaron con 10 nos emparejaron. Hoy Xolos no merecía perder" 📹| @DANGAMEZ https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/5pYLacWczD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 22, 2020

Esta fue apenas la segunda victoria de las Chivas en el torneo, misma que llegó en buen momento para los tapatíos, para así apaciguar las críticas y la crisis de resultados por la que atraviesan.