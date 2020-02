“Odio el tenis con todo mi corazón, sólo juego por dinero”: Tremenda frase de una promesa de este deporte

Alexander Bublik, de 22 años, se sinceró sobre su profesión

El tenista Alexander Bublik, considerado por la ATP como el número 55 del mundo hoy en día, sorprendió con sus declaraciones en una entrevista para L’Equipe, en la que reveló el desagrado que le tiene a su profesión.

“Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato”, expresó el joven de 22 años en su charla con el medio francés.

"Yo solo juego por dinero, no encuentro nada positivo el hecho de ser tenista. Si no hubiera dinero de por medio, dejaría el tenis inmediatamente", palabras del kazajo Alexander Bublik 🎾 ¿Polémico? Polémico pic.twitter.com/j9ObZboI8h — Juan Cruz Andrada (@jcruzandrada10) February 20, 2020

Luego de mencionar esto, el tenista fue cuestionado sobre por qué no se retira de los circuitos, dado que ya ganó más de $1.3 millones de dólares en premios en su corta trayectoria, a lo que respondió que para él aún no basta.

“No creo que haya ganado lo suficiente. De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no… Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernie, Pero no estoy lejos de eso”, agregó, haciendo referencia al tenista australiano Bernard Tomic, quien declaró que ya no respetaba el tenis.

De hecho, pese al odio que le tiene al deporte que practica, el tenista dejó entrever que su ambición es muy grande y que por ello es capaz de seguir usando la raqueta hasta que su cuerpo se lo permita.

“Creo que moriré jugando al tenis”, dijo, luego explicó la razón concreta de su molestia con esta disciplina: “Ser un jugador profesional, enfrentarse a nuevos oponentes todos los días, incluso si tienes dolor en todas partes, es difícil. No puedes decir ‘No me siento bien, así que no juego’. Si te separas de tu novia, si te divorcias, incluso así tienes que ir a jugar. Y cuando pierdes, todos te preguntan por qué perdiste… Es esta parte del tenis lo que odio”, finalizó el jugador que empezó a practicar en el césped desde muy pequeño por una imposición de su padre.