Claves sobre redadas de ICE con agentes de élite en ciudades santuario

Los inmigrantes deben prepararse ante un eventual encuentro con 'La Migra'

Será esta semana cuando la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comience sus supuestos operativos, con apoyo de agentes especiales de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en ciudades santuario.

Debido a ello, activistas defensores de inmigrantes han iniciado campañas desde la semana pasada para alertas a las comunidades sobre cómo preparse, en caso de tener un encuentro con agentes migratorios, quienes supuestamente se enfocarán en inmigrantes con récord criminal, pero no descartan detener a quienes solamente son indocumentados.

Para los defensores de inmigrantes, no es una coincidencia que el gobierno del presidente Donald Trump comience con los operativos de este tipo en época electoral.

“No es una coincidencia que en este tiempo de elecciones Trump este hablando de aumentar las redadas en California”, dijo el asambleísta Miguel Santiago, en una conferencia de prensa en Los Ángeles. “Esta es una agenda política y nosotros necesitamos detenerla”.

El pronunciamiento del grupo de legisladores y defensores de los indocumentados para resguardar las leyes que no permiten la colaboración de la Policía local con las agencias federales migratorias se da tras una ola de críticas de ICE contra ciudades santurario.

A TOMAR EN CUENTA: Qué hacer ante redadas de ICE

A dónde se enviarán

Las primeras ciudades en la supuesta lista de operativos son Chicago y Nueva York, pero la estrategia contempla al menos nueve metrópolis más: San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit y Newark (Nueva Jersey), que son algunas de las 20 zonas metropolitanas con más indocumentados en el país.

Las redadas serían entre finales de febrero y hasta mayo, en “lugares sorpresa”, según adelantó el director interino de ICE, Matthew Albence.

Temor entre inmigrantes

El anuncio ha generado temor en la comunidad inmigrante, pero en Nueva York cuentan con el apoyo de grupos de derechos civiles y de las propias autoridades.

“Tengo miedo, ¿quién no tiene miedo de que Inmigración vega y lo separe de la familia?”, dice a Efe un mexicano que se identificó como Fernando mientras se dirigía a su trabajo en una repostería de la comunidad de Sunset Park en Brooklyn, preparado para enfrentar el frío en una gélida mañana invernal.

El emigrante vive con su esposa, también mexicana, y con sus cuatro hijos que nacieron en EEUU, el mayor de sólo 11 años.

“Ese es el temor (de la deportación), que aún son pequeños (sus hijos)”, reconoce este poblano, que se estableció hace 16 años en Sunset Park, donde hay una enorme comunidad mexicana y donde bien temprano cada mañana migrantes se dirigen a sus trabajo.

Mientras, un grupo de voluntarios distribuye información sobre los derechos de los migrantes y qué hacer si agentes migratorios tocan a sus puertas.

“ICE en la casa. Entérese de sus derechos”, se lee en la hoja con respuestas sobre cómo actuar ante esa situación y disponible en inglés, español y chino.

El migrante señala que, tras haber leído la hoja suelta que durante una semana han estado distribuyendo vecinos de su propia comunidad, organizados como “Sunset Park ICE Watcher”, ahora conoce lo que tiene que hacer para hacer valer sus derechos.

Cualquier lugar

Activistas en ciudades santuario como Los Ángeles y San Francisco, advierten a los inmigrantes que los operativos podrían ser en espacios públicos o en las viviendas.

“Ellos (ICE o CBP) no pueden llegar a tu casa y derribar tu puerta y sacarte afuera”, subrayó el ex legislador Kevin de León, autor del Acta de Valores de California, más conocida como “ley santuario” y que extendió a nivel estatal las protecciones de las “ciudades santuario”, aquellas que no colaboran con ICE en la detención de indocumentados.

Grupos de ayuda

De León enfatizó que las amenazas del presidente Trump de mandar “el ejercito de tropas de la Patrulla Fronteriza solo es para sembrar semillas de terror y pánico entre la comunidad”.

“Por favor que no cunda el pánico, esto es solo una estrategia de miedo como lo hizo en las elecciones pasadas”, insistió el político de raíces guatemaltecas.

En este sentido Santiago, aseguró que los inmigrantes tienen derechos bajo las leyes santuario en California, y “le guste o no a la Casa Blanca, estas normas se tienen que respetar y sino se tomarán acciones legales, una advertencia que se plica también a los gobiernos locales.

Andrés Dae Keun Kwon, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), puso de ejemplo las demandas legales que actualmente hay en contra del Departamento de Policía de Huntington Park, la ciudad de Tustin y el Condado de Orange por supuestamente violar las leyes santuario.

Las quejas legales presentadas por ACLU están relacionadas con las detenciones en 2019 de Kelvin Hernández Román y José Maldonado, que terminaron en manos de las autoridades de inmigración gracias a la colaboración de las autoridades locales.

Citaciones de ICE

Los activistas y legisladores señalaron que forman parte de la nueva táctica de la Administración Trump contra las llamadas ciudades y estados santuarios las citaciones enviadas a varios departamentos de alguaciles exigiendo información sobre detenidos.

ICE inició semanas atrás la entrega de estas citaciones, entre ellas al Departamento del Alguacil de San Diego (SDSD) que recibió cuatro solicitudes de información el pasado viernes.

En un comunicado de prensa, ICE dijo que busca recabar información sobre cuatro mexicanos que estuvieron bajo custodia de SDSD, acusados de delitos que incluyen asalto sexual a un niño, robo, violencia doméstica y asalto con fuerza. El jueves, el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego anunció que cumplirá con las órdenes.

“Estas citaciones no afectarán a la mayoría de personas, dejemos claro esto”, advirtió De León. “Nosotros estamos evaluando si esta decisión del alguacil de San Diego está en contra de la SB54”.

Kwon añadió que la mayoría de esta información ya es récord público y que estas citaciones no se pueden presentar para que se entregue información en general.

“Esto puede llevar al arresto incluso de un ciudadano estadounidense, algo que ya ha pasado con anterioridad, y que es inconstitucional”, insistió el abogado.

Operativos en tribunales

Esta semana agentes del ICE arrestaron al menos a cinco personas cerca del Tribunal Superior del condado de Sonoma.

“Vamos a hablar con el Fiscal General de California para investigar que está pasando y no vamos a permitir que se sigan dando estos casos”, insistió De León.

El grupo envió un mensaje a la comunidad para que ante cualquier irregularidad con respecto al cumplimiento de las leyes santuario se comuniquen con los legisladores u organizaciones nacionales o comunitarias.

Con información de EFE