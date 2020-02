Papá abandona a su hija de 14 años en el aeropuerto porque no tiene los papeles en regla

La tensión con los ex esposos dificulta la relación con los hijos y es difícil navegar la relación con ellos cuando hay despecho y rencor

Salir de vacaciones implica mucha planificación, desde qué empacar hasta reservar vuelos y verificar que todos tengan su pasaporte en regla.

Un padre, su esposa y sus hijos pensaron que por fin disfrutarían de unas merecidas vacaciones sin tener en cuenta un detalle clave.

Después de años de ahorro, un padre, su segunda esposa y sus tres hijos de 9, 11 y 14 años reservaron sus primeras vacaciones fuera del país.

Su hija de 14 años es fruto de una relación anterior. Ella ya había viajado con su madre, por lo que no le tuvieron que sacar pasaporte.

Según contó el padre en redes sociales pidiendo consejo, el hombre le pidió a su ex pareja que le diera el pasaporte de la niña tiempo antes del viaje, para comprobar la fecha de vencimiento, pero ella se negó y simplemente se la dio a través del teléfono.

Con ese dato en orden, la familia reservó el viaje. Cuando llegó el momento y fueron al aeropuerto, ocurrió el desastre.

Hicieron fila para recoger sus boletos, pero al ingresar el pasaporte de su hija de 14 años, le comunicaron que no podía volar porque expiraba en dos meses.

La aerolínea no la dejaba volar, ya que la política es que los pasajeros tengan al menos seis meses de vigencia en sus pasaportes.

Las costosas vacaciones no eran reembolsables así que tuvieron qu tomar una dolorosa decisión.

Después de discutir la situación con su esposa, el padre decidió ir de viaje con ella y sus dos hijos más pequeños, dejando a su hija mayor sola en el aeropuerto.

Debido a esa decisión, la niña se molestó mucho y dejó de hablarle. De hecho, cuando la familia regresó de las vacaciones se negó a verlo.

Por eso el hombre pidió consejo en redes, ya que no sabía cómo solucionar la relación con su hija.

“Naturalmente, mi hija estaba muy molesta y prometí hacer otro viaje con ella una vez que renovara su pasaporte, pero obviamente eso no la hizo sentir mejor”.

Los usuarios tenían opiniones diversas sobre el asunto. Algunos opinaron que hizo bien, otros también empatizaron con el dolor de la niña. Lo que no hay duda es que todos sintieron que la situación era muy difícil.

“Si cancelaran todo el viaje porque la ex esposa mintió sobre el pasaporte de la hija, existe una gran posibilidad de que los otros niños se molesten con su medio hermana por arruinar su viaje. Son demasiado pequeños para entender que no fue así, que no es su culpa sino de la ex esposa”.

También hubo quienes pensaron que no hizo lo correcto.

“Ella tiene 14 años. Todo lo que sabe es que papá y su nueva familia la dejaron en el aeropuerto”, comentó un usuario.

“Perder miles de dólares y perderse unas grandes vacaciones val la pena si tengo a todos mis hijos conmigo, sin dejar uno atrás”, señaló otra persona.

Sin duda, las vacaciones fueron un gran problema que dividió a la familia y que, desgraciadamente, ya no olvidarán. Ni para bien ni para mal.