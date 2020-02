Adrián Lastra no está de acuerdo con que los jueces no hayan decidido en la final

En entrevista explica por qué hasta sintió rabia en la última gala de 'Mira Quién Baila All Stars'

Como te contamos, que haya ganado Kiara Liz esta última temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’ ha despertado mucha polémica, no solo en el público presente en el estudio de Univision y en las redes sociales, sino también en los propios jueces y en los otros dos finalistas: Adrián Lastra y Sofía Castro.

El actor español, quien obtuvo el tercer puesto, fue quien más afectado emocionalmente se vio. Luego de recibir la noticia de que había obtenido el 22% de los votos, y antes de presentarse ante la prensa, se tomó más de una hora para calmarse, para entender cómo si nunca había sido nominados, si todo el mundo decía que era el que mejor bailaba, se llevaban el último lugar.

Ya un poco más tranquilo y asegurando que Kiara Liz se merece ganar por el amor que le ha puesto Puerto Rico en los votos, Adrián explica por qué tuvo esa reacción e insiste que no está de acuerdo y no entiende por qué, en el último minuto, los jueces Dayanara Torres, Bianca Marroquín y Casper Smart, decidieron abstenerse de votar y dejar todo en manos del voto popular.

“Hay políticas de formas de cambiar cosas de empresas que a mí se me va de las manos, yo no puedo pensar o decidir que es lo que sucedió… Cuando Bianca ha dicho que se desvinculaban del voto, mi reacción ha sido de mirar al suelo, poner las manos arriba y decir: ‘Hasta aquí ha sido tu competencia'”, nos explica en una rueda de prensa donde prefirió hablar con todos los periodistas juntos.

En ese momento, el competencia tomó otra dimensión para Lastra quien aún le quedaba su mayor desafío sobre la pista o el que más soñaba: bailar y cantar al mismo tiempo pero ¡en vivo!

“Sabía que me quedaba una cosa por hacer y eso me daba mucha rabia por dentro, mucha rabia de no de mala, de enfadarme, sino de qué voy a hacer ahora… A lo mejor lo hubiera hecho en la gala anterior y el público hubiera quedado impactado, pero tenía muchas ganas de darme ese regalo, de: ‘Mira Adri, te vas a ir, pero vete por la puerta grande compadre, porque has venido para eso, para disfrutarlo, vas a cantar en vivo’…” y se dio ese gusto y no solo brilló, sino que los jueces y el público lo aplaudieron de pie y hasta Dayanara no pudo evitar emocionarse.

Pese a que quiere dejar muy en claro repitiendo varias veces lo agradecido que está con la oportunidad y lo feliz que está con Kiara, sí remarca: “Con respecto a lo de los jueces hay veces que se va de mano, cuando vosotros estáis trabajando y lanzais una noticia hay cosas que varían, que no dependen de ustedes, estés o no de acuerdo, obviamente yo no estoy de acuerdo”.

