¡”Aquí se rompió una jerga…”! Jürgen Damm oficializa su salida de Tigres con tristeza y llanto

'Tuca' no quiere a jugadores que no se comprometan con la institución

Se acabaron los rumores en Tigres, Jürgen Damm hizo oficial su salida del club regiomontano en conferencia de prensa acompañado por ‘Tuca’ Ferreti. Bajo mucha tensión y un ambiente un poco hostil, dejaron ver que las cosas no han terminado tan bien entre el jugador y la institución a la que llegó en 2015.

“Lo mejor es en junio tomar otro camino… Voy a cumplir mi contrato como profesional. Lo que busca uno es tener más actividad. Le hice saber a la directiva que no renovaré, mi tema no es económico”, comentó el futbolista veracruzano con el semblante descompuesto en conferencia de prensa.

Por su parte, el técnico de los Tigres aseguró que no tiene ningún problema con la salida de Damm. “Dentro de las instituciones de México si no somos la número uno, somos de las mejores. ¿Qué cantidad de jugadores no quieren estar en Tigres o en Rayados o en América, Cruz Azul o Chivas? Yo creo que todos los equipos quieren gente comprometida, la declaración de nuestro presidente ayer es clara ‘la puerta para los grandes equipos es muy chiquita para entrar pero es muy grande para salir’ y hay formas de entrar y formas para salir”, comentó el ‘Tuca’ en conferencia de prensa.

Tal vez un poco de la molestia del club felino es que se va como agente libre, por lo cual no recibirá ninguna compensación monetaria del equipo al que llegue el extremo mexicano. Por el momento corre el rumor que Jürgen podría llegar al Atlanta United de la MLS.