Mariana Seoane evita que la relacionen con narcos

La cantante asegura tener mucho cuidado cuando la invitan a cantar a conciertos privados...

Mariana Seoane trata de tener cuidado al momento de aceptar ser contratada en algún evento privado, pues dice que no le gustaría ponerse en riesgo y ser parte de las sonadas fiestas relacionadas con el narcotráfico.

“Me cuido tal cual son las cosas. Cuando me invitan a ciertas cosas, eventos privados, tratamos más o menos de sondear el asunto y si creemos que no vamos a exponernos, pues vamos“.

Su tema “La Chismeadera” ha tenido buena aceptación en el público y aclara que no es una indirecta para los medios de comunicación.

“Vamos súper bien, muy contenta, con mucha aceptación, una canción muy divertida con la que todos nos identificamos, ustedes, todos. Mucha gente me escribe a las redes sociales y me ponen “¡ay, me encantó la canción porque se la dedico a todos los que viven en la colonia, que siempre están diciendo que quién llegó tarde, que cómo llegó, que si tomó!”. Como que es una canción en la que todos nos reflejamos, que es muy divertida, tiene muy buen rollo, es alegre”, aseguró la cantante.

Mariana procura mantenerse ajena a chismes, pese a lo que escuche. “Siempre que están platicando algo dice “para oreja”, la verdad. Pero como siempre estoy de este lado, cuando hablan mal de alguien prefiero guardarme las cosas, como que no me gusta aportar mier… de más, ¡perdón! porque no hay otra palabra”.

“Si alguien está hablando mal de alguien, yo no quiero hablar mal de alguien aunque piense lo mismo. Creo que es un ejercicio bonito, porque así hablan de uno, como que te espejeas”.