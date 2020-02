Suzy Cortez se sacó la tanguita en Twitter

Messi 🐐 é o maior e melhor jogador da história do futebol. Maradona só foi um ótimo jogador que fez um gol com a mão na final da Copa do Mundo. #ViscaBarca 💙❤ pic.twitter.com/4kMHToEV3P

— Suzy Cortez (@SuzyCortez_) February 25, 2020