VIDEO: ¡Perro oso! Enrique Bermúdez dijo que Cristiano Ronaldo mete muchos goles en la MLS

Nadie supo lo que quiso decir ‘El Perro’

¡Que alguien le avise al ‘Perro’ Bermúdez que Cristiano Ronaldo juega en Italia! El comentarista de TUDN hizo el oso al mencionar que CR7 anota goles en la MLS y nadie sobre la mesa de análisis fue capaz de hacerle ver su error ni de preguntarle qué fue lo que realmente quiso decir.

El lunes pasado, durante la emisión de su programa Línea de cuatro, mientras los conductores analizaban el nivel de la MLS, Enrique se aventuró a decir que la liga estadounidense tenía muy malas defensivas y que por eso el astro portugués metía goles tan fácilmente.

“A mí me parece que de donde cojea la MLS es en los defensores, es muy físico, pero no tienen la técnica y dan muchas facilidades; por eso hacen tantos goles CR7 y (Carlos) Vela, no los harían en la Liga MX“, dijo el afamado cronista de futbol.

🎙️ "Por eso Cristiano mete tantos goles en la MLS, porque los defensas son muy malos".

Al buen Enrique Bermúdez ahora sí se le fueron "les cabres al mente" en TUDN 😅 pic.twitter.com/2BOop4R7tX — Ricardo Vaquier (@ricardo_vgv) February 25, 2020

El momento fue chusco para la mayoría de los televidentes, pero no así para sus compañeros de transmisión, quienes no parecieron notar el error; ellos simplemente continuaron con la plática y posteriormente mandaron a corte comercial. Los que no perdonaron fueron los usuarios de redes sociales, quienes dejaron su burla para Bermúdez.