¿Cómo podemos vencer el miedo al parto?

El miedo durante el parto puede retardar el nacimiento del bebé por la contrariedad que sufre la madre

Son innumerables las mujeres que a pesar de estar felices y ansiosas por conocer a su bebé, el miedo que les produce solo pensar en todo el proceso de parto, los riesgos y lo doloroso, las consume de tal forma que les hace pasar un mal rato.

Unas piensan que pueden morir durante el proceso, o que incluso el bebé puede morir, que será muy doloroso, que no sabrá pujar en el momento, que no sabrá cómo dar a luz. Otras tienen temor a todo: a la epidural, al mecanismo del doctor y sus enfermeros, a que el espacio no esté apto para una intervención quirúrgica, y más.

Porque así como planean todo para la llegada del bebé: la ropa, la habitación, el baby shower, los accesorios que usará el bebé, también piensan en cómo será ese primer encuentro, y las consecuencias que pueden producirse. Piensan y piensan en ello hasta que el miedo se instaura en ellas.

¿Qué hacer para vencer el miedo durante el parto?

Elpartoesnuestro.es, ha compartido unas técnicas que cada madre puede aplicar para reducir los niveles de miedo al momento de dar a luz.

Empezando por saber todo sobre el proceso de parto, desde la parte fisiológica hasta las posibles consecuencias. Saber qué se hace primero y qué se hace después (por parte de médicos y enfermeros), te ayudará a estar más consciente de lo que sucederá en el quirófano.

Conocer también en qué lugar será el parto y saber más sobre el doctor (que mayormente es el mismo ginecólogo), hará que sientas más confianza a la hora de recibir a tu bebé. Incluso puedes conversar con él sobre qué te atemoriza y estudiar cómo pueden disminuirlo.

Según la fuente consultada, en Suecia existe un equipo de ayuda y apoyo psicológico para mujeres embarazadas que sufren miedo durante el parto. Se hacen llamar “Aurorateams” y está conformado por matronas que brindan sesiones previas al parto para preparar a la madre.

Crear un plan de parto es buena idea, y este grupo lo aplica, donde se especifique lo que más aterraría a la mujer a la hora de tener su bebé, para así buscarle una solución antes del gran día. Este puedes ponerlo en práctica desde casa, y así disminuir los niveles de estrés y elevar la felicidad para tan esperado día.