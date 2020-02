Las fotos que indignan a México: usaron a la Guardia Nacional de López Obrador para custodiar a Roberto Palazuelos

"No sancionen a nadie", pidió el actor

Roberto Palazuelos pidió ayer no sancionar a los miembros de la Guardia Nacional que lo escoltaron el domingo en Progreso, Yucatán.

“Quiero mandar un respetuoso saludo a los altos mandos de la Guardia Nacional y pedirles que, por favor, no sancionen a nadie, porque los muchachos estuvieron salvaguardando la seguridad de toda la gente que estaba ahí.

Usan a Guardia Nacional para custodiar a Roberto Palazuelos en Yucatán ➡️ https://t.co/mYMUGyNSlx pic.twitter.com/JsEB0m0sIU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 24, 2020

“Ni me estaban dando un servicio particular ni lo necesito, porque tengo mi propia gente. En lo personal, me sentí muy orgulloso de mi Guardia Nacional porque vi que trataban a la gente muy bien y los cuidaban”, sostuvo ayer Palazuelos en entrevista vía telefónica.

El actor fue criticado en redes sociales por recibir la protección oficial a su llegada al lugar, donde participaría en el Carnaval.

Dijo que la intervención de la Guardia fue a petición de los organizadores y de la policía municipal, pues la gente se arremolinó al saber que en el vehículo viajaba Palazuelos.

La Guardia Nacional anunció que sancionará a quienes autorizaron la vigilancia para el actor.

