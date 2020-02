Lo que sucede en tu cuerpo al consumir agua tibia con limón en ayuno

La sencilla costumbre de consumir un vasito de agua tibia al despertar, brinda espectaculares beneficios curativos para la salud

Si acostumbras despertar y consumir una taza de café o té, no has sabido sobre los maravillosos efectos de beber un vasito de agua tibia en ayuno. Integrar este hábito como parte de una rutina saludable ser volverá tu remedio favorito, una vez que experimentes sus bondades no podrás dejar de integrarlo como parte de tu rutina diaria.

Las tradiciones medicinales varían en cada cultura, entre las prácticas más famosas que persigue la medicina tradicional china y la aryurvédica de la India recomiendan como parte indispensable de sus tratamientos el consumo de agua tibia, debido a estos antecedentes se ha vuelto un grandioso remedio universal.

Es importante aclarar que no se trata de un remedio milagroso, el simple hecho de consumir agua tibia no sólo en ayuno es un buen aliado para evitar que los vasos sanguíneos se compriman, está es una de las principales razones por las que se dificulta el proceso de digestión e hidratación. Cuando consumimos agua fría el cuerpo sufre un desgaste, ya que tiene que regular la temperatura y se deriva en un exceso en la producción de mucosidad, lo que puede deteriorar al sistema inmunológico.

Razones de consumir un vasito de agua tibia con limón en ayuno:

El mejor aliado para balancear el pH: Un vasito de agua tibia con limón al despertar es el mejor remedio para eliminar el exceso de acidez del cuerpo, también es un buen aliado para depurar los altos niveles de ácido úrico en las articulaciones lo que evita el dolor y la inflamación. Protección al sistema inmunológico: El jugo de limón aporta una buena dosis de vitamina C para iniciar el día y se destaca por su poder antiinflamatorio, consumir este remedio diariamente evitará que contraigas infecciones en las vías respiratorias gripes, catarro y el dolor de garganta. Limpia el tracto digestivo: El agua tibia tiene la capacidad de disolver los depósitos de grasa y en conjunto con los compuestos esenciales del limón ayuda a mantener un tracto digestivo limpio. A la vez es un buen tónico para estimular al sistema digestivo. Gran efecto desintoxicante: Uno de los grandes efectos del consumo de agua tibia con limón se encuentra en su capacidad de activar el sistema endocrino del cuerpo, de tal manera que contribuye activamente en la eliminación de toxinas. Mejora la circulación: Este remedio es ideal para eliminar lo que el sistema nervioso no necesita, al eliminar toxinas y retención de líquidos de manera automática mejora la circulación sanguínea. Acelera el metabolismo: Es normal que por las noches el metabolismo se haga más lento, esto es una reacción natural para promover el descanso. Si lo primero que hacemos al despertar es consumir agua tibia con limón, es una gran manera de reactivar y acelerar el metabolismo. Esto nos lleva a quemar calorías más rápidamente y ayuda a bajar de peso. Previene el estreñimiento: Entre las principales causas de la constipación estomacal se destaca la deshidratación, cuando tomamos agua tibia a primera hora estamos aumentando los niveles de hidratación y a la vez se promueve el movimiento de los intestinos. Alivia el dolor: El consumo de agua tibia tiene el poder de relajar los músculos del estómago por lo que es un buen aliado para desinflamar, combatir cólicos y distensión abdominal.

¿Cómo prepararla?

Necesitarás:

1 vaso de agua purificada de 200 ml

2 limones orgánicos

Modo de elaboración: