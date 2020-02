Por precaución ante el coronavirus: Confirman que el Inter de Milán vs. Ludogorets se jugará a puerta cerrada

Es el único partido de esta semana en el que la UEFA adoptó la medida

Ya es un hecho, luego de varios días de especulación, la UEFA confirmó que el partido entre Inter de Milán y Ludogorets, correspondiente a la vuelta de los diesiceisavos de final de la Europa League, se jugará este jueves en el estadio San Siro a puerta cerrada, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias italianas.

La UEFA confirmó que el duelo entre el Inter y el Ludogorets correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, se jugará a puerta cerrada pic.twitter.com/aS0ehQ3gW3 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) February 26, 2020

Esto se decidió luego de la propagación del coronavirus en el norte de Italia, donde más de 30 nuevos casos fueron reportados en días recientes, sumados a los 290 que ya existían, por lo que se están tomando precauciones en eventos masivos como los partidos de futbol.

La UEFA también mencionó que será el único partido que se verá afectado en este sentido, ya que el resto de los encuentros de esta jornada, tanto de Europa League como de Champions League sí se realizarán con público.

“Todos los otros partidos de la UEFA programados esta semana seguirán adelante según lo programado y en este momento no hay restricciones para la asistencia de espectadores”, señaló la UEFA en un comunicado.

Sin embargo, la Serie A sí tendrá partidos a puerta cerrada este fin de semana, ya que los duelos Juventus vs. Inter de Milán, Udinese vs. Fiorentina, Milán vs. Génova, Parma vs. Spal, Sassuolo vs. Brescia y Sampdoria vs. Hellas Verona, correspondientes a la jornada 26 de la liga italiana.