¡Berrinche de Neymar! Se negó a entrenar por no estar convocado a un partido de copa

El brasileño tuvo un desplante en el París Saint Germain por estar molesto con su DT

Es bien sabido que la relación entre Neymar y su club, el París Saint Germain, no es la mejor del mundo y que ha estado marcada por roces entre ambas partes, el más reciente del que se tiene conocimiento es el de la negativa del brasileño a entrenar, tras no ser convocado para un partido de copa.

El diario L’Equipe fue quien destapó este acto de indisciplina. Según sus reportes, el astro de la verdeamarela se molestó con su DT, Thomas Tuchel, tras no ser convocado al partido de la Copa de Francia que el equipo disputó contra el Dijon. Más se molestó cuando el estratega dijo a los medios que no sabía si el futbolista jugaría el siguiente partido de Champions League: “No puedo asegurar al 100% que pueda jugar contra el Dortmund”, dijo.

L'Equipe informa que Neymar se negó a entrenar tras el partido contra el Dijon. Según el diario francés, al brasileño le molestaron las palabras de Tuchel sobre su lesión pic.twitter.com/Dr0Dhthico — locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) February 26, 2020

Luego de esto, Neymar se negó a entrenar con los jugadores suplentes un día después del partido, algo que suele hacerse en el equipo; sin embargo, el delantero no quiso participar y se quedó haciendo trabajos regenerativos con jugadores como Thiago Silva, Ander Herrera, Edinson Cavani y Kylian Mbappé, que fueron titulares el día anterior. “Estoy descansando”, fue su argumento.

🚨🚨🚨 ¡OJO! NEYMAR SE NEGÓ A ENTRENAR tras no ser convocado para el Dijon – PSG de hace dos semanas. (Vía L'Equipe) pic.twitter.com/OaabBtB7D7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2020

Esto sucedió luego de que el brasileño estuviera fuera de actividad durante varias semanas por una lesión en las costillas, se ausentó durante cuatro partidos por recuperación y dos más por precaución. Finalmente, regresó a las canchas en el encuentro de Champions League contra el Borussia Dortmund.

“Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me ha gustado. Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final”, explicó tras su regreso. El PSG perdió ese encuentro 2-1, pero Neymar fue el autor del gol. Una constante durante la temporada han sido los goles de Neymar siempre que se le ha requerido; sin embargo, los escándalos y las indisciplinas han empañado su desempeño.