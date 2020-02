9 cosas que nunca debes limpiar con vinagre

Si haces una búsqueda en Google para ver cómo limpiar cualquier cosa, es probable que obtengas resultados que sugieren que uses vinagre blanco destilado. Diluido con agua hasta aproximadamente un 5% de acidez, el vinagre blanco destilado es aclamado como una maravilla de limpieza natural no tóxica, que mata las bacterias, disuelve los depósitos de agua dura y disuelve la suciedad a una fracción del costo de los productos de limpieza de marca.

Pero no creas toda la propaganda. “Existe una percepción común de que el vinagre puede limpiar todo, pero no es el ingrediente general que podrías pensar que es”, dice Brian Sansoni, vicepresidente senior de comunicaciones del American Cleaning Institute.

El vinagre blanco destilado es bueno para descalcificar tu cafetera y dejar las ventanas libres de rayas porque “el ácido reacciona con los químicos orgánicos en las manchas y los disuelve”, explica Joe Glajch, químico y propietario de JLG AP Consulting en Nashua, NH ” Pero así como limpia las manchas de café, imagínalo haciendo lo mismo a otras superficies en tu hogar “.

Aquí hay 9 casos en los que debes evitar el vinagre y usar un agente de limpieza diferente para el trabajo. En la mayoría de los casos, ese será un producto formulado para ese propósito específico. Para obtener más consejos de limpieza (incluidas soluciones de limpieza fáciles y ecológicas), consigue el libro de CR “How to Clean Practically Anything” sobre cómo limpiar cualquier cosa.

Plancha de ropa

El uso de vinagre para limpiar el interior de la plancha puede corroer el elemento calefactor y dañar permanentemente el interior del aparato. La mayoría de las planchas de vapor tienen una capa protectora dentro de la cámara, pero el ácido puede corroer ese revestimiento y luego siguen las partes metálicas.

La mejor manera de limpiar una plancha realmente depende del modelo que tengas. Hablamos con Rowenta, el mayor fabricante de planchas, y nos dijeron que no existe un método universal. Tu mejor opción es leer el manual de la plancha y seguir las recomendaciones de limpieza.

Mostradores o encimeras

Si quieres que tus encimeras de piedra se vean hermosas, no las limpies con vinagre. El ácido graba y opaca la piedra natural como el granito, el mármol y la esteatita. Puede hacer que pierdan el brillo y causar picaduras o cicatrices.

En su lugar, recomendamos limpiar este tipo de mostradores con una esponja o una toalla de cocina humedecida en detergente suave. Usa solo estropajos de plástico para eliminar las manchas difíciles.

Lavaplatos

Es posible que hayas escuchado que usar un tazón de vinagre en el lavaplatos ayudará a eliminar la capa de agua dura y los olores persistentes. Algunas personas incluso usan vinagre como abrillantador.

Los evaluadores de CR lo han probado en nuestro laboratorio de lavaplatos para ver si el vinagre podría eliminar la capa de agua. “No hizo nada” dice Larry Ciufo, supervisor del laboratorio de lavaplatos en CR.

“Tal vez era lo mejor que tenían en el pasado, pero hoy en día hay limpiadores especialmente formulados para los lavaplatos que funcionan realmente bien”.

Ciufo recomienda utilizar un limpiador de lavaplatos, como los de Affresh o Finish, para eliminar la capa de agua dura.

El vinagre no solo es ineficaz para eliminar las manchas de agua, sino que los fabricantes de lavaplatos, incluidos Electrolux y Bosch, advierten que el ácido acético puede dañar las partes de goma de los lavaplatos. “Hay docenas de gomas con diferentes composiciones químicas, algunas de las cuales reaccionan al vinagre y otras que no lo hacen”, dice Glajch. “Si no sabes qué tipo de goma hay en el electrodoméstico y el manual no dice que puedes usar vinagre, entonces no lo hagas”.

Pantallas de electrónicos

El vinagre es excelente para dejar las ventanas libres de rayas, pero nunca lo uses en una pantalla electrónica como esa en tu computadora, teléfono inteligente, tableta o televisor. “El vinagre puede dañar las propiedades antideslumbrantes de una pantalla e incluso hacer que la pantalla táctil sea menos receptiva”, dice Antoinette Asedillo, una evaluadora de electrónicos en CR.

Usa una esponja suave o un trapo humedecido con agua. Para las manchas difíciles, prueba con una solución de jabón para platos muy diluido con agua, aplicado al trapo y no a la pantalla. (Como guía para saber cuánto jabón usar, Panasonic recomienda una proporción de 100: 1 de agua a jabón).

Pisos

Muchos fabricantes de pisos, incluidos Lumber Liquidators, advierten contra el uso de vinagre para limpiar los pisos de madera. Algunos incluso anularán la garantía si hay marcas de que se usó vinagre.

El vinagre diluido puede disolver el acabado que protege la madera y hacer que se vea opaco, o rayado. (Lo mismo ocurre con los muebles de madera). Sigue las recomendaciones de limpieza del fabricante o elige un limpiador hecho específicamente para pisos de madera.

Si tienes pisos de baldosas de piedra, también querrás evitar usar el vinagre. Consulta “Encimeras”, más arriba.

Cuchillos

Debes mantener el vinagre alejado de los metales. Las herramientas con bordes expuestos, como los cuchillos de cocina, son especialmente vulnerables. El vinagre no solo puede dañar el acabado de los cuchillos, sino que también puede dejar sin filo el filo del cuchillo, advierte Jim Nanni, supervisor de las pruebas de electrodomésticos en CR. Otros metales comunes en la cocina que debes mantener alejados del vinagre incluyen aluminio y cobre. La mejor opción de limpieza es el jabón para lavar platos y agua tibia.

Estufas

El vinagre no necesariamente dañará tu estufa (los metales en las estufas generalmente están recubiertos de esmalte y las estufas lisas están hechas de vidrio), pero si quieres limpiar un desastre grasiento, el vinagre simplemente no lo puede limpiar. “Los ácidos son malos desengrasantes”, dice Glajch. “En cambio, opta por un limpiador alcalino, como el amoniaco o el bórax”.

Electrodomésticos pequeños

Las superficies de plástico y vidrio en la mayoría de los pequeños electrodomésticos de la cocina, como licuadoras, cafeteras y tostadoras, son seguras para limpiar con vinagre, pero debes evitar cualquier pieza de goma o metal que el vinagre pueda corroer. Esto incluye acero inoxidable. “Hay diferentes grados de acero inoxidable”, dice Nanni. “Los de menor calidad a menudo se usan para electrodomésticos pequeños y menos resistentes a la oxidación, que pueden ser estimulados por el ácido”.

En caso de duda, usa jabón para lavar platos diluido. Obtén más consejos sobre cómo limpiar tus pequeños electrodomésticos.

Lavadoras

El vinagre a veces se usa como suavizante de telas o para eliminar manchas y olores en la ropa, pero al igual que con los lavaplatos, puede dañar los sellos de goma y las mangueras en algunas lavadoras hasta el punto de causar fugas. Es un problema que Steven Grayson, propietario de Foothills Appliance Service en Wilkesboro, North Carolina, ve con bastante frecuencia: “Con el uso continuo, el vinagre puede literalmente derretir las mangueras, causando fugas y, por lo tanto, posiblemente todo tipo de daño adicional a la casa”, dice Grayson . En su experiencia, las lavadoras de carga frontal son especialmente susceptibles al daño relacionado con el vinagre.

Además, puede que ni siquiera esté ayudando mucho. “El vinagre no es muy útil con las manchas que ya se han adherido a la ropa, incluidas las manchas de alimentos y las manchas de sangre”, dice Sansoni. Las pruebas recientes de CR de los quitamanchas para ropa revelan productos que son excelentes para eliminar manchas difíciles, y no tienes que preocuparte de que ninguno de ellos derrita la goma de la lavadora.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.