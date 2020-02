¿Cómo podemos identificar las falsas contracciones de parto?

Las contracciones pueden ser muy molestas y dolorosas, pero no todas indican que el bebé ya está en camino

Si has visitado más de una vez al médico estos últimos días de embarazo, pensando que ya es hora, pero has tenido que volver a casa, es porque solo has tenido contracciones falsas.

Esto es normal en las embarazadas, por lo que aquí te ayudaremos a diferenciar entre este tipo de contracciones, y las que sí son anuncio de que tu bebé ya está a punto de nacer.

Según bebesymas.com las contracciones falsas también son conocidas como contracciones de Braxton Hicks y fueron descubiertas en el siglo XIX por un médico inglés con ese mismo nombre. Estas se dan de forma esporádica y son indoloras.

¿Cómo identificar entre contracciones de Braxton Hicks y contracciones de parto?

La primera diferencia entre este tipo de contracciones es que las de Braxton no producen dolor sino que se tornan molestas, sobre todo si se dan al final de embarazo. En cambio las contracciones de parto sí son intensas y dolorosas.

Además que estas últimas se producen de forma rítmica y con regularidad, teniendo una frecuencia de hasta 5 contracciones cada 10 minutos.

Otra diferencia entre este tipo de contracciones es el lugar donde se sienten: las contracciones falsas se sienten en el bajo abdomen y la ingle, mientras que las contracciones de parto inician en la espalda y se extienden hacia la parte baja del abdomen.

Otras características a considerar

Puede que no sea fácil distinguir entre estas contracciones pero hay ciertos elementos que sí afirman la llegada próxima del bebé: la expulsión del tapón mucoso, la dilatación del cuello uterino y la ruptura de la bolsa amniótica.

Aunque en todas las madres no se da de la misma manera, algunas no sienten nada sino hasta que están en trabajo de parto, el tapón mucoso puede ser expulsado días antes de las contracciones.

La dilatación del cuello uterino, aunque no puede ser comprobado por la madre, necesita tener una medida de entre 3-4 centímetros para que la vagina esté lista y de paso al parto natural.

Por último, en cuanto a la rotura de la bolsa, esta sí es una señal de que el bebé viene pronto. Si te pasa esto, o muestras pérdida de sangre y presión fuerte en la pelvis, acude de inmediato al hospital.