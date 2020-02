Gobierno suspende la Liga de Suiza por brote de coronavirus

El futbol del país helvético ya se vio afectado y se suma a la lista conformada por Italia y España

Poco a poco, el temor de una posible propagación del coronavirus está provocando consecuencias en el futbol de Europa, la más reciente sucedió en Suiza, donde por orden del gobierno la primera división, la segunda y todos los actos públicos que congreguen a más de 1,000 personas en el mismo espacio, han sido suspendidos hasta el 15 de marzo.

EN SUIZA NO SE JUEGA La liga de ese país suspendió todos los partidos del fin de semana por la amenaza del coronavirus. La prohibición, además, alcanza todos los espectáculos de más de mil personas. https://t.co/wyhhXicnQG — Diario Olé (@DiarioOle) February 28, 2020

Con esto, el futbol del país helvético se suma a la lista, que ya incluye a Italia y a España, de los países que han adoptado medidas en este deporte para reducir el riesgo de contagio.

Los partidos de este fin de semana, que se suspendieron en primera división son: Sion-St vs. Gallen, Young Boys vs. Zúrich, Lucerna vs. Basilea, Servette vs. Lugano y Xamax vs. Thun. En segunda división se pospondrán el Laussane Ouchy vs. Chiasso, Kriensvs. Schaffhausen, Wil vs. Lausanne y el Vaduz vs. Wintherthur.

La próxima semana se decidirá si la siguiente jornada también será suspendida, si se disputará a puerta cerrada o si hay otra alternativa.

¡Otra liga que para! Y en otro episodio del Coronavirus: en Suiza quedan prohibidos todos los eventos con más de 1,000 personas durante dos semanas 😱⚽️🇨🇭 #Coronavirus #SuperligaSuiza #RaiffeisenSuperLeague #futbol pic.twitter.com/zdCzn115cZ — Fanbolero (@fanbolero) February 28, 2020

Cabe mencionar que esta medida no sólo afecta al futbol sino a otro tipo de eventos de relevancia mundial, como lo es el Salón del Automóvil de Ginebra, uno de los eventos más importantes del año en el mundo del motor.