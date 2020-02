¡Guerra declarada! Jessie Vargas vs. Mikey García promete ser una clásica batalla entre mexicanos

Ambos peleadores no tuvieron problemas en la ceremonia de pesaje

Siempre que dos boxeadores mexicanos se encuentran en un mismo ring hay emoción y drama, misma que ha prometido Jessie Vargas, es por ello que la gente está a la expectativa de lo que suceda cuando se mida a su compatriota Mikey García.

“Siempre es entretenido cuando dos talentosos peleadores mexicanos se enfrentan en el ring. Esta vez no será diferente. Me alegra que la gente esté emocionada por la pelea”, afirmó el ex campeón del mundo.

García está en proceso de acoplarse al peso welter, es por ello que esta pelea será trascendental para él en este peso ante Vargas. Asimismo, hay un extra, ya que si derrota a su oponente hay grandes posibilidades de que se mida a Manny Pacquiao a mediados de 2020.

Durante la ceremonia de pesaje celebrara este día, Mikey detuvo la báscula en 145.8 libras, mientras que Jessie lo hizo en 147 libras, por lo que la pelea entre los dos mexicoamericanos es un hecho para celebrarse en el Ford Center, en Frisco, Texas.