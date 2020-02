Ocho años después recibe un mensaje de un hombre con quien tuvo una cita y la excusa que le da se hace viral

Había pasado tanto tiempo desde que él hombre escribió por última vez que todo sonaba a broma de mal gusto

Cuando alguien consigue captar nuestro interés, la comunicación es vital. Ese juego de coqueteo a través de mensajes de texto es muy motivante y todo un ritual que nos da señales de las intenciones de la otra persona. Así podemos averiguar cómo de receptivo se muestra.

Eso sí, ármate de paciencia porque puede ser un poco estresante. Que si contesta, que si no, que si borró el mensaje y no sabes por qué, algunas veces está en línea y no te escribe, ¿te suena?

Sin embargo, si ya habéis tenido una cita (o varias) y luego no te escribe, no te sientas mal. Simplemente no era el adecuado y punto.

Pero, ¿qué hacer cuándo tú ya has pasado página y, de repente, te escribe un texto?

Una mujer quedó completamente sorprendida cuando recibió una respuesta al mensaje de texto que le envió a su enamorado, ocho años y siete meses después.

Sally, de Australia, compartió una captura de pantalla de la conversación, que comenzó con un mensaje que él le escribió el 17 de julio de 2011.

“Hola preciosa, ¿cómo estás?”, escribió junto con un emoji de guiño de ojo, según informa news.com.au.

Sally esperó unos días antes de responder, pero le contestó. Le envió un mensaje el 20 de julio y ahí fue donde terminó la conversación. Hasta hace poco.

El hombre envió su respuesta hace unos días, alegando que él recibió el mensaje de ella ahora porque había actualizado su teléfono.

Sally no podía creerlo, así que decidió compartir su historia en redes sociales y rápidamente se hizo viral. Recibió muchos comentarios cuestionando la gran excusa del hombre.

Sally es la última de una línea de personas en compartir sus historias de citas en línea, pero su experiencia no fue tan mala como la de Kimberley Latham-Hawkesford.

A la joven de 24 años se le envió una lista de las formas en que podía “mejorarse a sí misma” después de una horrible cita de Tinder.

Se dio cuenta de que probablemente no era la persona adecuada cuando el hombre comenzó a preguntarle si consideraría la cirugía plástica. Incluso se ofreció a pagarla, mostrándole su saldo bancario para demostrar cuánto dinero tenía.

Historias para no dormir.