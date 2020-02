Son será forzado a aislarse por dos semanas cuando regrese de Corea del Sur

El jugador viajó a Corea para ser operado y cuando regrese a Inglaterra será aislado por temor a coronavirus

Son Heung-Min, estrella del Tottenham, se verá obligado a aislarse durante dos semanas cuando regresa a Inglaterra procedente de Corea del Sur debido a los temores que rodean al coronavirus.

El futbolista recibió permiso para regresar a su tierra natal para someterse a una cirugía por un brazo roto el 16 de febrero.

El joven de 27 años voló a Seúl para la operación antes de que se introdujeran protocolos gubernamentales sobre viajes hacia y desde Corea del Sur.

Son quería al mismo cirujano que lo ayudó a recuperarse de una lesión similar que sufrió en 2017 que lo dejó con una placa de metal en el brazo derecho.

José Mourinho dijo: “Creo que el consejo normal proviene de las autoridades, viene del gobierno. No voy a hacer ningún comentario, no soy nadie, no soy especialista.”

“Acabo de recibir el asesoramiento legal y lo que mi club recibe de las autoridades, y por supuesto seguimos todo”.

“Es por eso que digo que Sonny, cuando regrese de Seúl, tendremos que seguir los protocolos y no vamos a tenerlo de inmediato aquí”.

“¿Dónde estará? No sé cómo ser específico con eso, solo sé que tenemos que seguir algunos protocolos de seguridad “.

Actualmente, Son se está recuperando en Corea y regresará a Inglaterra en los próximos días.