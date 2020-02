5 famosos que han tenido problemas con sus fans

View this post on Instagram

#UNANESSUNACENTOMILA Siamo già in 40.000!!! Grazie per aver dimostrato ancora una volta l’energia solidale del nostro paese.🖤 Come vi abbiamo detto a Sanremo, ci saranno 7 momenti a staffetta: ognuna di noi avrà un set con la propria band e ognuna di noi inviterà un collega uomo (che presto vi sveleremo) per condividere il messaggio contro la violenza sulle donne. Grazie Friends & Partners per avermi invitata, sarà un concerto indimenticabile! Le nostre e le vostre voci contro la violenza sulle donne. Info: @friendsandpartners _______ #UNANESSUNACENTOMILA we are already 40.000!!! Thank you for showing once again the supportive energy of our country.🖤 As we said in Sanremo, there will be 7 different moments, one after onother: each of us will sing in a set with her own band and will invite a man colleague (we will soon unveil the names) to share the message against violence on women. Thank you F&P for having me, it will be un unforgettable concert! Your voices and ours against violence on women. Info: @friendsandpartners _______ Ya somos 40.000!!!#UNANESSUNACENTOMILA Gracias por demostrar una vez más la energía solidaria de nuestro país 🖤. Como os dijimos en San Remo, habrá 7 momentos diferentes: cada una de nosotras tendrá un set con su propia banda e invitaremos a un colega (que pronto os revelaremos) a compartir el mensaje contra la violencia a las mujeres. ¡Gracias F&P por invitarme, será un concierto inolvidable! Nuestras y vuestras voces juntas contra la violencia a las mujeres. Info: @friendsandpartners Photo: @cosimobuccolieri #Women #Concert