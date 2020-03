Por qué no debes manejar un auto que tengas prendidas estas luces en el tablero

Las luces en los tableros de los autos siempre indican que algo podría estar ocurriendo en el sistema y no debes ignorarlas por ningún motivo

Hay indicadores en el tablero de los autos que de repente se encienden y aparentemente sin motivo, causando intriga en los conductores, pues en ocasiones no se sabe cuál es el aviso que pretende dar el auto, lo cierto es que nunca deben ser ignoradas estas luces.

Existe una luz o indicador que constantemente se enciende en los vehículos y muchos ignoran debido a que no se reflexiona del todo cuál es su utilidad. Se trata de la luz que dice ABS, el indicador relacionado con los Frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Ruedas).

Este Sistema permite que los neumáticos de vehículo continúen rodando y no pierdan adherencia al suelo aún en casos extremos como en una situación de derrape, pues este ayuda a tomar el control del auto y evitar así un accidente.

Cuando esta luz enciende, el auto puede continuar funcionando de manera “normal”, no se apagará ni te dejará tirado a media carretera, sin embargo, si la luz no se paga, es señal de que, aunque tus frenos normales están funcionando de forma correcta, no ocurre lo mismo con el ABS y debes llevarlo a revisión.

La situación se hace más grave cuando además de encender la luz de ABS también lo hace la luz de frenos, pues tu auto es un peligro para conducir. Si manejas con esas luces encendidas, lo más probable es que tu auto no se detenga al momento de que decidas frenar en carretera y provocar un terrible accidente.

De acuerdo con el portal especializado en autos Atracción 360, para identificar que el ABS funciona de manera correcta, sólo basta con mirar que mientras conduces el pedal del freno presenta un leve movimiento. Este es el principal indicador de que todo funciona de manera correcta.

