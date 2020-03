América jugará el clásico capitalino ante Pumas ¡con 7 bajas importantes!

A esas ausencias, podrían sumarse la de Gio dos Santos y Henry Martin

Ya han pasado 8 fechas desde el inicio del Clausura 2020 y el América sigue sin poder tener a su equipo completo. Ya sea por las lesiones o por las expulsiones que se han ganado los de Coapa, al día de hoy, hay siete elementos azulcremas que no podrán ver acción en el clásico capitalino ante los Pumas.

Nico Castillo, Nicolás Benedetti y Renato Ibarra siguen recuperándose de sus diversas operaciones. Por su parte, Sebastián Cáceres también se recupera de un pequeño procedimiento que se le practicó en el menisco de la rodilla izquierda.

🏥 Parte médico Sebastian Cáceres: El Club América informa que a nuestro jugador, se le realizó una artroscopia para reparar una lesión de menisco de la rodilla izquierda sin presentar ninguna complicación. El tiempo de recuperación es de acuerdo a la evolución.#FuerzaSeba — Club América (@ClubAmerica) February 28, 2020

Bruno Valdez y Santiago Cáseres fueron expulsados en el partido ante Necaxa, por lo que también se perderán el siguiente compromiso y por último, Roger Martínez sigue borrado del club tras sus declaraciones de querer abandonar al América y no será convocado para el encuentro.

Estos siete jugadores no verán actividad ante los Pumas, pero la lista podría alargarse, ya que Giovani dos Santos mostró algunas molestias y no entrenó este lunes con sus compañeros y Henry Martin no pudo concluir la sesión de entrenamiento a causa también de un malestar.

Miguel Herrera tendrá que presentar una alineación muy parchada para enfrentar a los Pumas en uno de los partidos más importantes del torneo.