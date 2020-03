El video de Carmen Villalobos llorando por caso de maltrato animal

La actriz usó sus redes sociales para denunciar un terrible caso que vio

En los últimos años, muchos famosos se han pronunciado en contra del daño hacia los animales y han realizado acciones como unirse a organizaciones en pro de sus derechos, hacer campañas publicitarias o convertirse al veganismo y ahora fue Carmen Villalobos quien usó sus redes sociales para denunciar un caso que vio.

A través de sus Instagram Stories, la actriz dio a conocer que una amiga suya le mandó fotos y videos de un perro al que un señor golpeó fuertemente en la cabeza y lo hirió al dispararle numerosas veces con un arma de balines y tras no poder contener el llanto, dijo no entender por qué existen personas capaces de dañar a estos seres inocentes.

“Si bien es cierto que hay gente buena que hace cosas maravillosas, también hay gente que está mal del alma y del corazón. Hay personas que siguen maltratando animales y no me cabe en la cabeza. Tenemos un caso aquí en Bogotá de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí y lo golpeó tan fuerte que le sacó los ojos, pero eso no le bastó, cogió una pistola y se la estalló en la cabeza”, dijo Carmen con lágrimas.

Para finalizar, la colombiana relató que junto con su amiga se había decidido dormir al perro para que dejara de sufrir, pues estaba en muy malas condiciones, pero cuando le iban a poner la inyección letal, el animalito empezó a reaccionar y mover la cola como si les quisiera dar a entender que no se iba a dar por vencido.