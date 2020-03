Irina Baeva denuncia nueva discriminación por ser rubia y de ojos azules

La rubia comparte un video en el que aseguran no tiene la fuerza para empoderar a otras mujeres por ser físicamente muy atractiva

Hace unos días, Irina Baeva denunció por medio de un comunicado en redes sociales que fue víctima de discriminación luego de que se cancelara su participación en un foro en el que hablaría sobre empoderamiento, prejuicios de género y cyberbullying, debido a que los organizadores decidieron mantenerse alejados de la polémica que pudiera generar la presencia de la actriz en el evento.

Una vez más, la actriz de origen ruso alza la voz para manifestar un nuevo ataque dentro de un programa de televisión, en donde el conductor expresó que Irina no es el tipo de mujeres puedan dar un buen ejemplo para hacer campañas sociales.

De acuerdo al video que compartió Baeva, se puede ver al conductor Jomari Goyso, del programa ‘Sin Rollo’ de Univision, explicando su postura ante el escándalo que enfrenta nuevamente la novia de Gabriel Soto:

“Irina dentro de esta sociedad es una rubia físicamente muy atractiva de ojos azules, entonces ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres, esa no es la mujer por mucho que queramos pretender que sí, no tiene nada que ver con su historia“.

El comunicador pidió no mezclar las situaciones que han vivido otras figuras del espectáculo, pues el mensaje de ayudar a otras mujeres viene de otro tipo de mujeres, que han tenido otro tipo de vida mucha más difícil que la de Baeva: “La realidad de este mundo no es ella. Esas mujeres que salen de la calle y son exitosas son las que tienen la fuerza para empoderar a otras”

Furiosa ante los comentarios de Goyso, Irina pregunto a sus seguidores qué tan válido es decir que, si eres rubia y de ojos azules, no puedes ser una mujer empoderada porque no te ha tocado sufrir.

Hasta el momento, el video ha sido reproducido más de 150 mil veces y quien mostró su apoyo total fue Gabriel Soto, quien escribió #arribaeva, seguido de varios emojis.