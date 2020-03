Mexicanos, “en calma” frente al coronavirus

A diferencia de la pandemia de A1N1 en 2009

MéXICO.- La dirección de epidemiología de la Secretaría de Salud anunció desde el viernes que el virus del Coronavirus (Covid- 19) era una realidad que había alcanzado al país con dos infectados y varios sospechosos; horas después, las compras de pánico agotaron los cubrebocas y el gel antibacterial y, conforme avanzó el fin de semana, de la alarma se pasó a la calma y muchos siguieron la ‘fiesta.

Ni los cines, ni restaurantes, ni discotecas cerraron sus puertas porque la autoridad no las restringió, la situación no está aún para ello, adelantó. En cambio, lanzó un manual en que explica la forma en que se transmite el virus, que no anda en el aire sino en fluidos, y detalló los protocoles de acciones a tomar por parte de la población, el personal de salud y los contagiados.

Para el sábado, la mayoría de la gente se volcó a las calles de la Ciudad de México sin mayor remordimiento ante las miles de opciones de diversión que la metrópoli ofrece para pasar el rato el fin de semana como la Feria del Palacio de Minería (una de las más importantes del país), a la edición 2020 del Café & Chocolate Fest…

En el festival RECREO, una apuesta para “reivindicar la fiesta como movimiento social”, los artistas, músicos, graffiteros, actores, y bailarines retozaron por todo lo alto frente a un auditorio entusiasta sin pensar en que cualquier persona que esté en contacto cercano (dentro de un metro) con alguien que tenga síntomas respiratorios (estornudos, tos, etcétera) está en riesgo de exponerse a gotas respiratorias potencialmente infecciosas.

En las últimas horas, el parte de salud dio cuenta de que el número de infectados había pasado a cinco casos y 11 sospechosos hasta el lunes: dos en la Ciudad de México, uno en Torreón, uno en Sinaloa y otro en Chiapas. “Todos importados de Italia,”, detalló sobre esos enfermos que hoy están en observación que estuvieron en el país europeo con mayor número de casos y donde estuvieron los mexicanos. “Ninguno por contagio, aún”

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el país sigue la estrategia de prevención y control que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

“Detectamos los casos, pasan a un aislamiento voluntario, asistido o supervisado por la autoridad sanitaria y se hacen los estudios de contactos para detectar si hay infecciones derivadas de los casos.

Mexicanos entrevistados por este diario explicaron que, se lo toman con calma y sin medidas extremas, por cuatro razones.

La experiencia del AH1N1

“Es falsa alarma”, ataja Marco Piña, un mercadólogo de 35 años, oriundo de la Ciudad de México, quien recuerda que en 2009, a pesar de que la influenza AH1N1 tuvo uno de sus epicentros epicentro en este país, el desenlace no fue “tan grave” y se encontró pronto una vacuna.

Desde el 12 de abril del 2009 hasta el 10 de abril del 2010, se estimó que hubo 60.8 millones de casos de infectados y entre 150,000 y 570,000 muertos en todo el mundo; en México, oficialmente se contabilizaron 1316 fallecimientos.

Con base en ese precedente, los habitantes de la capital mexicana, con 20 millones de habitantes, las posibilidades de contagio con mínimos. “Casi un asunto de mala suerte”, describe Piña, quien se enteró el mismo viernes del primer caso de coronavirus en México.

“¿Para qué preocuparse de más? —dice —. Yo fui a la oficina y atendí mis clientes normal y seguí haciendo lo mismo que hago los fines de semana: descansar, salir a comer, un poco en bicicleta…”.

“Estoy informada”

Sandra Berumen, de 40 años, esperó con paciencia a que se desocupara un lugar en un restaurante de comida argentina. Mientras hacía fila en la calle acompañada de su madre pasaron cerca de ella unas 30 personas a menos de un metro de distancia, pero ninguna tosió o estornudó o hablaron con ella.

“Leí que sólo el 2% de las personas infectadas mueren y eso me da tranquilidad”, cuenta. “Mejor me informo y no me alarmo de cualquier cosa que se dice por ahí como veo que ya se empiezan a usar cubrebocas aunque no sirve para los que no están infectados y eso no hace bien al estado de ánimo: lo peor es entrar en pánico”.

“Tengo que trabajar”

La mañana del sábado pasado, Alexis Eras, se vio a sí mismo en la recámara de su casa frene a un dilema: salir o no salir a trabajar. Había escuchado en la televisión que ya estaba el coronavirus en México, dos casos en la capital, justo donde él deambula para vender en la calle las mesas artesanales que fabrica su familia en Toluca, a unos 90 kilómetros.

Tomó aire. A sus 19 años tenía más fuerza para “jugársela” en busca de algo de dinero que en ponerse a investigar las precauciones a tomar. “No tenía datos en mi celular y ningún café internet había abierto y por eso mejor salí a la calle para vender”.

Al llegar a la CDMX se encontró con un ambiente jocoso por el calor de una en primavera adelantada. La gente en sandalias, pantalones y faldas cortas caminaba en la calle e interactuaba casi normal excepto por un detalle: a diferencia de otros días, la gente guardaba su distancia. “Me preguntaba de lejos sobre el precio” .

Aún así logró vender cinco, como siempre que visita la ciudad.

“La vida sigue”

Frente al televisor de una cervecería donde se transmitió el partido del futbol entre el Barza y el Real Madrid, un clásico muy popular en la CDMX, Larissa Alatamirano y Nicole Romero, siguieron su vida de solteras como si tal cosa.

Mientras masticaban una tostada de atún y gritaban nerviosas ante cada intento de gol recordaron que desde el viernes fueron a una fiesta y luego al gimnasio. El sábado, la mamá de Nicole la llamó por teléfono desde San Luis Potosí. “Cuidado, no vayas a salir y te contagies”.

Ella dijo que sí, pero luego se fue a una fiesta, una reunión en el departamento de un amigo, donde bailó y bebió. “La vida sigue con o sin coronavirus”, pensó. Y siguió con sus planes: el lunes a la playa, a Guerrero, al sol, antes de que todo se complique. Aún más.

Información destacada

Los síntomas son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Una de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Cualquier persona que esté en contacto cercano (dentro de un metro) con alguien que tenga síntomas respiratorios (por ejemplo, estornudos) está en riesgo de exponerse a gotas respiratorias potencialmente infecciosas.

Se desconoce el tiempo que el Covid 19 es capaz de permanecer en superficies inanimadas, sin embargo, otros coronavirus pueden permanecer hasta nueve días.

Fuente: Organización mundial de Salud (OMS) y Secretaría de Salud mexicana.

RECOMENDACIONES

Llevar a cabo higiene de las manos con frecuencia, usando agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 60% y 80%.

Lavar las manos cuando se vean sucias, antes de comer y después de utilizar el sanitario.

Limpiar y desinfectar con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada cotidianamente superficies de contacto frecuente al menos una vez por día.

Personas asintomáticas no se requiere una mascarilla médica, ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a las personas no enfermas

En caso de presentar sintomatología respiratoria se debe permanecer en el domicilio, usar mascarilla y llamar a la DGE a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) (Teléfono 800 00 44800)

Fuente: Organización mundial de Salud (OMS) y Secretaría de Salud mexicana.