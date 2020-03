Trucos para pelar ajos rápido y sin olor en las manos

Bastan 15 segundos para que puedas retirar la cáscara de cabezas enteras de ajos

Los ajos son un ingrediente que está en muchas de nuestras recetas, ya sea en sopas, guisos, salsas, un filete de carne, pescado y un montón de preparaciones más. Para los que prefieren los ajos frescos, saben que pelar uno o dos dientes de ajo pueden no ser tan tedioso, pero pelar cabezas completas, puede ser un fastidio, sobre todo al terminar con el olor impregnado en las manos. Te daremos algunos tips para que retires la cáscara de la manera más práctica.

Frasco o bowl

El truco que no falla es usar un frasco con tapa o dos bowls de acero en el que ampliamente se puedan mover los ajos. No terminarás con las manos olorosas ya que no necesitas aplastar los dientes previamente.

Solo rompe la cabeza de un golpe, introduce los dientes en uno de los recipientes arriba mencionados y agita enérgicamente hasta que se desprenda la piel.

Si usas dos bowls como el video que te mostraremos, tus recipientes tienen que ser de igual tamaño y colocados de forma opuesta. Probablemente tengas que agitar poco más de 10 segundos.

En el microondas

Si no tienes ningún frasco a la mano puedes echar mano del microondas. Colocas en el interior del electrodoméstico la cabeza de ajos entera y programas 15 segundos.

Al sacar la cabeza del microondas, comprobarás lo fácil que es retirar la piel de los dientes de ajo.

La técnica del cuchillo

El siguiente video causó sensación en redes sociales y muchos quisieron replicar la técnica sin éxito y descalificando el truco de ir rescatando cada diente solo usando un chuchillo puntilla. Sin embargo puede funcionar, la práctica hace al maestro. Así lo comprobaron en Gastronomía y Cía, la incisión con el cuchillo debe ser certera, y la cabeza de ajos no debe ser muy grande.

La punta del cuchillo debe hacer la incisión casi en el borde lateral izquierdo del diente, un poco inclinada hacia el centro con un poco de fuerza y el ajo sale sin su piel.

