¿Es una alergia o es algo más?

Es fácil culpar a las alergias estacionales de los ojos llorosos y estornudos.

Pero tales síntomas también pueden ser causados por elementos desencadenantes durante todo el año, como el moho, los ácaros del polvo o la caspa de las mascotas, en lugar del polen estacional. (Las alergias son la reacción del sistema inmune a algo que erróneamente considera peligroso).

También puede tratarse de una rinitis viral (mejor conocida como resfriado común) u otra forma no alérgica de rinitis, que se refiere a la inflamación e irritación de las fosas nasales que generalmente produce secreción nasal y congestión.

Estas son algunas de las causas comunes de este malestar, además de los tratamientos que podrían ayudar.

La razón del estornudo

Hay evidencia de que las alergias pueden disminuir con la edad. Pero algunos adultos mayores todavía tienen alergias. Por ejemplo, según una investigación suiza citada por una revisión de 2017 publicada en la revista Aging & Disease, el 13% de los hombres y el 15% de las mujeres mayores de 60 años dijeron que experimentaban síntomas de alergia.

Otro estudio de adultos mayores polacos encontró que el 13% tenía alergias estacionales y un porcentaje mayor, el 17%, sufría alergias durante todo el año.

Mientras tanto, la rinitis no alérgica puede ser más común con la edad, posiblemente porque nuestros revestimientos nasales se adelgazan y nuestro sistema inmunitario se vuelve menos robusto. Algunos investigadores han estimado que en las personas mayores de 50 años, más del 60% de la rinitis es no alérgica.

Existen varios tipos de rinitis no alérgica, entre ellos la vasomotora (secreción nasal crónica y congestión a veces relacionados con elementos irritantes como el humo, el polvo, la contaminación o las fragancias) y la atrófica (síntomas nasales que resultan del adelgazamiento y resequedad de las membranas mucosas).

Debido a que los síntomas son similares, puede ser difícil saber con qué tipo de rinitis estás lidiando. Si sospechas que tienes rinitis alérgica, tu médico puede realizar análisis de sangre o de piel para determinar qué alérgenos desencadenan tus síntomas.

“Los elementos desencadenantes de la rinitis no alérgica son mucho más difíciles de identificar”, dice el doctor Ronald Purcell, un alergólogo de la Clínica Cleveland. Un diagnóstico normalmente implica descartar primero los alérgenos comunes.

Cómo encontrar un verdadero alivio

Cualquiera que sea la causa, algunos productos disponibles en las farmacias podrían ayudar a tratar los síntomas de la rinitis (consulta a tu médico antes de comenzar cualquier medicamento nuevo):

• Los aerosoles de esteroides de venta libre, como la fluticasona (Flonase o genérico) y la triamcinolona (Nasacort o genérico), pueden aliviar la secreción nasal y la congestión.

• Los aerosoles salinos y los neti pots, dispositivos en forma de tetera que limpian las fosas nasales con agua destilada o esterilizada, “pueden enjuagar eficazmente las sustancias irritantes, disminuir la inflamación en la nariz y ayudar a eliminar la mucosidad”, dice Purcell.

• Los aerosoles antihistamínicos con receta médica, como la azelastina (Astelin o genérico), pueden ayudar a aliviar síntomas como la congestión y los estornudos.

Los antihistamínicos orales también son una opción, pero los adultos mayores pueden querer evitarlos, dice la doctora Sarah K. Wise, profesora de rinología, cirugía sinusal y alergia otorrinolaringológica en la Universidad de Emory. “Algunos son sedantes y pueden causar retención urinaria”.

¿Tienes una secreción nasal abundante? Se puede usar un tratamiento relativamente nuevo en el consultorio llamado dispositivo ClariFix para congelar ciertos nervios nasales. “Hay algunos pequeños estudios que sugieren que no es dañino y puede disminuir los síntomas”, dice Purcell, “pero no lo recomendaría sobre otros tratamientos hasta que haya estudios de mejor calidad”.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de marzo de 2020 de Consumer Reports on Health.

