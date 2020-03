Estas son las aerolíneas que te devuelven dinero si cancelas un viaje por culpa del coronavirus

Muchas compañías aéreas están suspendiendo el servicio, cancelando vuelos y tomando medidas drásticas como resultado de la propagación de la enfermedad

Las aerolíneas han cancelado más de 200,000 vuelos, la mayoría desde y dentro de China debido al Croronavirus. En Estados Unidos las compañías aéreas están tomando medidas para enfrentar la enfermedad.

Existe una buena noticia si tenías reservado un boleto para estas fechas ya que podrías reprogramar o cancelar tu viaje sin perder tu dinero.

Este domingo la aerolínea Delta anunció la suspensión temporal de todos sus vuelos entre el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y el de Malpensa, en Milán. El servicio se reiniciará a partir del 1 de mayo.

La compañía también redujo de 28 a 15 vuelos semanales su servicio a Corea del Sur, lugar donde se produce el mayor brote después de China.

Hasta ahora no se conoce el impacto que el Coronavirus pueda tener en el impacto total de la economía, sin embargo existen medidas que puedes tomar para proteger tu dinero y tu viaje.

Si aún necesitas viajar, las aerolíneas están siendo más flexibles de lo habitual en su cancelación, el reembolso o cambio sin penalización.

En caso de que la aerolínea suspenda el servicio, puedes solicitar un reembolso, es el caso de todos los vuelos de United Airlines a China hasta el 30 de abril.

En condiciones normales, las restricciones son mayores y las aerolíneas estadounidenses solo permiten cancelar dentro de las 24 horas siguientes a la compra de tu boleto.

Recuerda que si reprogramas tu viaje no deberás pagar nada si viajas en la misma clase, solo pagarás una diferencia de precio si escalas de nivel.

Después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron el pasado miércoles el primer caso de transmisión de un residente en el estado de California que no tenía antecedentes de viajes ni contactos portadores del virus, una gran cantidad de viajeros incrementaron su miedo a viajar, a pesar de que el número de casos en Estados Unidos sigue siendo relativamente bajo.

Ante esa situación, JetBlue eliminó los cargos de hasta $200 dólares en todas sus rutas, a los viajeros que quieran cancelar o cambiar su fecha de boletos desde el jueves 27 de febrero hasta el 11 de marzo. Se trata de una medida que presionará a otras aerolíneas estadounidenses a seguir la iniciativa su iniciativa.

Alaska Airlines suspenderá también los cargos por cambio y cancelación de nuevas compras de boletos que decidan no viajar debido a preocupaciones relacionadas con la enfermedad, de acuerdo a su sitio web. Si notificas a la aerolínea antes del 12 de marzo, podrás obtener el crédito completo para otro viaje, pero este deberá ser utilizado antes del 1 de junio de 2020.

American Airlines renunció a las tasas de cambio de vuelo en cualquier billete comprado hasta el 16 de marzo, siempre que los cambios se hagan no más de 14 días antes de que tu itinerario de viaje original hubiera comenzado. Cualquier viajero con planes previos de ir a Italia, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Corea del Sur o Wuhan, China, es elegible para una cancelación de viaje sin cargo por única vez, según el sitio de la aerolínea.

A partir del 26 de febrero todos los vuelos de Hawaiian Airlines a Corea del Sur fueron suspendidos desde el 2 de marzo hasta el 30 de abril. Los cargos de cambio de viaje entraron en vigor para cualquier pasajero con un viaje programado a Corea del Sur antes de la suspensión. Además, cómo pasa eres elegible para un cambio de viaje sin cargo si viajas a China hasta el 31 de marzo, aunque los vuelos a este país no han sido suspendidos según informa su sitio web.

La única aerolínea que no ha cancelado ni suspendido ningún vuelo a raíz del brote de coronavirus es Southwest Airlines, sin embargo no está cobrando recargos al reprogramar o cancelar un vuelo por lo que puedes hacerlo en cualquier momento sin costo alguno, así lo indica su página en internet.

Alerta en tiempo real

Si eres viajero frecuente puedes conocer la alerta de viaje en tiempo real sobre el coronavirus en el sitio web de cada una de las aerolíneas. Aquí te presentamos algunas de ellas:

En las página encontrarás el número de contacto al que puedes llamar si tienes preguntas adicionales.

También como viajero cuentas con las siguientes opciones de viaje en caso de que tu fecha de viaje se encuentre cancelada debido a las restricciones:

Reembolsos por todos los vuelos cancelados. Podrían incluir tarifas que no lo son.

Cambiar tu viaje con una fecha posterior sin una nueva tarifa o diferencia de precio.

Podrías cancelar tu vuelo y recibir un crédito que podrás canjear durante un año a partir de la fecha de salida del viaje inicial.

Recuerda: cada aerolínea tiene diferentes opciones, por lo que es importante que te pongas en contacto con ellas.

Si por el contrario, aún no has reservado tu vuelo y necesitas viajar, revisa si las políticas de cambio o cancelación son menos estrictas, si no lo están, tendrás que pagar un poco más por un boleto en caso de que en el futuro requieras una cancelación.

Debido a que estamos viviendo tiempos inciertos, esta será una de las pocas ocasiones donde pagar más por una tarifa aérea que nos garantice que sea reembolsable tiene sentido.

La Asociación Mundial de Viajes de Negocios advirtió el jueves que el coronavirus podría costar a la industria de los viajes cerca de $560,000 millones de dólares por ingresos este año, que representa un tercio de los gastos en viajes de negocios previstos para 2020, informó la agencia Reuters.

Se estima que la demanda de viajes aéreos este año caerá por primera vez en más de una década y le costará a las aerolíneas más de $29 mil millones de dólares de ingresos, advirtió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo la semana pasada a CNBC.

