José Luis Higuera acusó a Angélica Fuentes de hacer un fraude millonario en Chivas

El exdirectivo de Chivas retó a la exesposa de Jorge Vergara

El exCEO del grupo Omnilife-Chivas, José Luis Higuera ha comenzado a incursionar en la televisión, específicamente en el programa “Futbol Picante” de ESPN donde ha hecho polémicas declaraciones sobre su incursión en el Rebaño.

El exdirectivo habló fuerte sobre la exesposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, quien hace unos días presumió sus logros cuando formó parte del Guadalajara, resaltó finanzas sanas, la construcción del estadio e incluso dijo que ella negoció a ‘Chicharito’ al Manchester United, palabras que no le gustaron a Higuera quien desmintió a la empresaria y la retó.

“Sería muy interesante que la trajeras a la mesa y me lo dijera de frente. Es muy interesante que lo diga delante de alguien que le pueda responder. Te puedo decir que es totalmente falso, desatinado”, apuntó José Luis en el show.

El mensaje de José Luis Higuera para Angélica Fuentes 🔥https://t.co/2GXzfZrsfu — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 3, 2020

Pero no todo quedó ahí, el panelista fue más allá y acusó a Fuentes de haber hecho un fraude en el equipo.

“Hablando en términos reales, yo no hubiera llegado nunca al grupo, sino hubiera habido una gestión como la que ella menciona. Si no hubiera habido un fraude de siete millones. No hubiera llegado por ninguna situación en la que se va destituida. Es público lo que pasó, hay demandas abiertas. El fraude de siete mil millones es una realidad y prácticamente yo entro a meses de su destitución, hay análisis de años complicados de la institución”, mencionó en la charla a partir del minuto 32 del programa.

Higuera estuvo en Chivas durante cuatro años, precisamente en la época en la que Matías Almeyda consiguió cinco títulos con los rojiblancos.