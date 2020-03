¿Sabías que puedes comprar una casa sin hipoteca? Te decimos cómo

Aún la solicitud de un crédito hipotecario sigue siendo la mejor opción

Un crédito hipotecario es primordial para los estadounidenses, incluso para muchos se vuelve la única forma en que pueden comprar una casa, sin embargo, aunque otras opciones puedan parecernos lejanas a nuestro alcance, eso no significa que no existan otras formas para adquirir una vivienda y que no tiene nada que ver con la hipoteca.

Para aquellos que buscan métodos de financiamiento alternativos, aunque muy poco accesibles, tienen la posibilidad de pagar la propiedad en efectivo. Por muy sorprendente que esto parezca, podrías cometer el error de pensar que pocas personas pueden darse esta oportunidad, aunque según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las transacciones en efectivo representaron el 20% de todas las transacciones en diciembre. En enero, ese porcentaje aumentó ligeramente al 21%, una cifra considerable ya que representaría una quinta parte de todas las compras realizadas.

“Si bien los compradores en efectivo son a menudo inversores, si un propietario potencial tiene el dinero, no hay nada que les impida comprar por dinero en efectivo”, dijo a FOX Business Tendayi Kapfidze, economista jefe de LendingTree. “Dado que muchas personas no tienen el efectivo disponible para pagar una casa, las hipotecas son un gran producto, ya que aumentan la accesibilidad del mercado inmobiliario a una mayor proporción de la población. En países sin mercado hipotecario avanzado, la propiedad de vivienda está reservada para la élite”.

La compra de una casa en efectivo tiene ventajas, incluida la probabilidad de que una venta se cierre antes y el hecho de que no tendrá que pagar intereses sobre un préstamo.

Aunque esta forma de compra es utópica para muchas personas, otra opción menos popular, pero que está al alcance de muchos estadounidenses es la financiación del vendedor. Esto es cuando el propietario actual acepta del comprador recibir pagos mensuales directamente en vez de que se acerque con un prestamista por su hipoteca.

Sin embargo, aunque esto es posible y en los hechos ha sucedido, son casos extraordinarios en los que el vendedor acepta este tipo de pago, debido a que usualmente cuando alguien pone en las listas su vivienda, es porque necesita o requiere la suma completa y no en abonos.

Si bien, la hipoteca no es la única forma para comprar una casa, sí es la que está más al alcance de muchos, aunque es bueno que sepas que existen otras formas por si tienes la posibilidad de llevarlas a cabo.

