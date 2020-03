‘Chaquito’ confiesa que se pone nervioso cada que lo ve jugar su papá

Los Giménez compartieron su experiencia y confesiones en una entrevista

En una divertida entrevista a ‘Chaco’ y Santiago Giménez, el hijo de la leyenda del Cruz Azul aseguró que aún le pone nervioso que su padre lo vea jugar.

Los Giménez compartieron su experiencia ante las cámaras de Fox Sports, donde Santi o ‘Chaquito’ confesó que “siempre que me va a ver jugar, ya sea en la Sub 20 o en la Primera División, me pongo un poco más nervioso y sé que lo tengo que hacer bien, sé que tengo que correr más porque si no me va a retar afuera”.

Asimismo, Santi dijo que uno de los juegos más especiales en su carrera que recién arranca fue cuando jugó a lado de su padre contra Tigres en un partido de la Copa MX.

Por último, Chaquito compartió que su sueño “es jugar en Europa” para lo que seguirá trabajando arduamente.