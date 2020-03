JJ Macías respondió a las críticas por besar escudos de Chivas y León

El delantero dijo estar agradecido como ambos clubes

El fin de semana, el delantero de las Chivas José Juan Macías fue muy criticado, pues al anotar el primer gol en el encuentro entre el Rebaño y León, el jugador festejó besando el escudo de los rojiblancos.

Esto parecería normal, pero los aficionados no olvidan y recordaron que el año pasado, Macías hizo exactamente lo mismo cuando jugaba para ‘La Fiera’ en un gol que le metió a Chivas.

Ni Judas se atrevió a tanto como el JJ Macías…

Ni Judas fue tan traicionero… pic.twitter.com/YiRVQnx2fG — Los Expulsados (@losexpulsados) March 2, 2020

Ante la polémica, el delantero rojiblanco habló para los microfonos de Fox Sports y dijo que lo hizo por el cariño que le tiene a ambos clubes, pero Chivas es el equipo de sus amores.

“Se habló que si era un mercenario, pero fue por agradecimiento, le tengo un grandísimo amor al club León, gracias a ello hoy puedo regresar al club de mis amores a demostrar y con el número 9”, apuntó el atacante.

HABLÓ MACÍAS | "Le tengo un grandísimo amor a León. Los besos que di no los daré a otra playera porque fue por el amor a Chivas y el respeto que le tengo a León…" JJ rompió el silencio y defendió sus besos. Terminemos con el tema de una vez por todas: ¿qué opinas? #Fieramanía pic.twitter.com/Npj0IV2J9g — Fieramanía (@FieramaniaMX) March 4, 2020

Por otro lado, Macías apuntó que no volvería a besar el escudo de ningún otro equipo, ya que esto se trata de respeto por la oportunidad que le brindaron tanto en el Rebaño como ‘La Fiera’.

“Los besos que di creo que no los daría a ningunas otras playeras porque esto fue amor, por el amor que yo siempre le he tenido a Chivas y por el respeto que le tengo a León, por la oportunidad que me dio y eso hay que dejarlo en claro”, comentó el joven.

La alegría de marcar con el club de tus amores. JJ MACÍAS. 📷 @Chivas pic.twitter.com/1qbH5urE4n — Invictos (@InvictosSomos) March 2, 2020

Tras pasar un año en León donde anotó 19 goles, Macías regresó a Guadalajara para el Clausura 2020 donde hasta el momento lleva tres goles.