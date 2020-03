Karol G reacciona a la ‘Tusa’ de Laura León

View this post on Instagram

#TUSA TROPICAL! Esto pasa cuando se juntan voluntades y gente que quiere crear divirtiéndose ! Sí se pudo!!!!! Agárrense porque esto apenas comienza! @lauraleontv @leonleidenmusic @lorsvaldes @rubenmorar @galo.bertin @teorodav @edc_mexico @karolg @nickiminaj