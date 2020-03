Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

René Pérez 'Residente' cantará acompañado de la LA Phil y de su conductor, Gustavo Dudamel, este sábado

Jueves 5

Música del mundo

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto son los miembros del grupo de música italiana Il Volo, que se presentará en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) con su gira The Best of 10 years. Trae bajo el brazo su álbum más reciente, “Música”, uno de los discos más vendidos en iTunes en al menos catorce países. 8 pm. Boletos $49.50 a $129.50. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Sábado 7

Jazz de Chile

La cantante chilena Camila Meza ofrecerá un show en The Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) en el que estará acompañada de The Nectar Orchestra. Con influencias de artistas como Pat Metheny, Led Zeppelin, Ella Fitzgerald y Björk, Camila Meza es parte de una generación de músicos innovadores que se atreven a impregnar el jazz con expresiones frescas. 8 pm. Boletos $44 a $66. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Festival de la LA Phil

Power to the People! es un festival de un mes de duración que celebra el papel de los artistas en pro del avance social; incluye más de 20 presentaciones de intérpretes, estudiantes y activistas en shows y en programas públicos que se efectuarán en tres sedes: el Walt Disney Concert Hall, el California African American Museum y el teatro A Noise Within.

Entre las celebridades que participan está el rapero, autor y productor puertorriqueño René Pérez ‘Residente’ . El ganador de 25 premios Latin Grammy actuará en el Disney Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) acompañado de la LA Phil y de su conductor, Gustavo Dudamel. Ambos interpretarán los temas de denuncia y de compromiso con el cambio social que han caracterizado a este artista. 8 pm. Boletos $40 a $85. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Experiencia con dinosaurios

Dinosaur World Live! lleva a los visitantes a vivir una experiencia en el mundo de los dinosaurios. Se trata de un nuevo show interactivo en el que se podrá recorrer con intrépidos exploradores territorios desconocidos para descubrir un impresionante mundo prehistórico, incluyendo todos los carnívoros favoritos de los niños, como los tiranosaurios rex, los triceratops y los microraptors. Tendrá lugar en el Santa Clarita Performing Arts Center (26455 Rockwell Canyon Rd., Santa Clarita). 12 y 4 pm. Boletos $11. Informes (661) 362-5304 y www3.canyons.edu.

Festival familiar

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) celebrará la Transcendients Community Celebration: Challenging Borders, un evento de un día que se realiza en el marco de “Transcendients: Heroes at Borders”, una exhibición que reconoce a los individuos que abogan y luchan por quienes enfrentan situaciones de discriminación, prejuicios e iniquidades en fronteras reales e imaginarias. Los asistentes conoceran a estos “héroes” y su trabajo. Será un día de pláticas, música, danza y actividades interactivas. Para todas las edades. 10 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 625-0414 y janm.org.

Domingo 8

Festival al aire libre

Parker Bent es un cantante que interpreta canciones que el mismo compone, que además de divertidas son cálidas y con humor. Se presentará a las 11 am en la Promenade Terrace de The Wallis (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) como parte del programa gratuito del teatro que busca inspirar a los participantes a que se involucren en las artes. Y a las 12 pm, Debbie Allen, ganadora de un Emmy, llevará al baile a quienes se hagan presentes en el evento; dará clases de salsa con la ayuda de una banda de música. Entrada gratuita. Informes (310) 746-4000 y thewallis.org.

Festival de flamenco

El Los Angeles International Flamenco Festival, que tendrá lugar en el Grand Annex (434 W. Sixth St., San Pedro) ofrece un programa que incluye música flamenca interpretada por artistas reconocidos mundialmente. Se realiza en dos fechas; la primera es este domingo con la actuación del guitarrista José del Tomate, que presenta por primera vez en la ciudad “Plaza vieja”, su nuevo álbum. Y el 25 de marzo estará como artista principal la cantautora Rocío Márquez, quien inicia su carrera pero ya es una de las promesas del cante jondo. 8 pm ambas fechas. Boletos $27 a $45. Informes (800) 595-4849 y kalakoa.com.

Lunes 9

Corto Latino

“Acuitzeramo” tendrá su estreno en Los Angeles dentro de la serie de Shorts: Latinxcellence, del Outfest Fusion, que tendrá lugar en la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) del 6 al 10 de marzo. El filme, escrito, dirigido y producido por Miguel Ángel Caballero, cuenta la historia de un hombre gay mexicano de edad madura que pierde a su pareja, con quien vivió por quince años. 9:30 pm. Boletos $12. Informes (213) 480-7088 y outfest.org.