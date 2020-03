Instructora de twerking chilena dice que fue violada en aeropuerto de Puerto Rico

'Geri Hoops' publicó un video sobre la detención por supuestos agentes migratorios después de grabar un video de Ozuna en República Dominicana

Una instructora de twerking chilena denunció que fue violada por supuestos agentes de inmigración en Puerto Rico cuando viajó a grabar un video de Ozuna.

Geraldine Rodríguez, conocida como “Geri Hoops”, publicó un video en el que asegura que fue detenida por agentes de inmigración ya que no tenía la visa de trabajo necesaria para hacer canjes. El hecho ocurrió a mediados de febrero a su regreso a la isla después de participar en la grabación de un video de Ozuna en República Dominicana.

La bailarina dice que la trataron como una persona que llevaba drogas. Rodríguez estaba junto a una amiga, pero las mujeres fueron separadas al poco tiempo. La mujer dijo que la dejaron llamar a su novio para comprar un boleto de avión ya que no podía ingresar a Puerto Rico. Además se debía buscar una ruta sin escalas en Estados Unidos.

En su testimonio, la bailarina describe que la llevaron a una habitación. Allí sería manoseada y obligada a bailar.

“En un momento me oriné porque tenía mucho miedo”, dijo Rodríguez.

Según el relato, dos agentes antidrogas llegaron al lugar para requisarla nuevamente. Le pidieron que se sacara la ropa y se hiciera contra la pared.

“Uno me separó las piernas, pero no me estaba revisando. Y después ya me violaron“, dijo la bailarina.

La mujer pudo regresar al país al siguiente día. Dijo que al despertar se sintió como si estuviera drogada.

La chilena recibe atención psiquiátrica en este momento ya que consideró quitarse la vida. Su caso es conocido por los Consulados de Chile en República Dominicana y Puerto Rico, además del Ministerio de la mujer y equidad de género de Chile.

Las autoridades federales y de Puerto Rico no se han pronunciado al respecto.