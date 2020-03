No convencieron a Andy Ruiz: el mexicano desechó dos ofertas para pelear con Dillian Whyte

Es probable que Ruiz se mida a Chris Arreola en su reaparición

Parece que el mexicano Andy Ruiz espera una pelea más lucrativa o menos riesgosa, pues el inglés Dillian Whyte, reveló que después de discutir en redes sociales y negociar con él, el ex campeón del mundo dijo no a dos propuestas formales para combatir.

“Andy Ruiz no quiere pelear. Enviamos a Ruiz y su equipo dos ofertas, no aceptaron, así que ese es su problema. No querían tomar dos peleas peligrosas consecutivas. Quería una pelea de calentamiento”, explicó el pugilista.

“Creo que Ruiz va a pelear contra Chris Arreola, que tiene mil años. Después de la negativa, Alexander Povetkin tomó la pelea y subirá al ring, como sabíamos que lo haría, porque es un guerrero”, añadió el peleador británico.

Asimismo, Whyte mencionó que como monarca interino de peso completo del CMB, espera pelear en contra de Tyson Fury en algún momento; sin embargo, sabe que la oportunidad puede tardar, ya que su compatriota no querrá pelear con el retador número uno.